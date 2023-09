Kultur-September: Literatur pur in Neubau

Der Herbst hat es in Neubau kulturell in sich – von Kunst-Performances bis zum DJ-Line-up. Das größte Highlight steigt am 16. September mit der Literaturmeile.

Im September jagt im Bezirk ein Kulturevent das nächste. Vor allem im Josef-Strauß-Park darf man sich auf diverse Veranstaltungen freuen – von der „Theater im Gemeindebau“-Aufführung bis zu regelmäßigen Piano Tuesdays oder den Elektro-Sounds am Funky Friday. Ein besonderer Höhepunkt dieses Kulturmonats findet am 16. September statt – wenn die Zieglergasse ab 14 Uhr zur Literaturmeile umfunktioniert wird.

Die Highlights

An diesem Tag bekommt man die einmalige Gelegenheit, die Kulturszene der kultigen Gasse näher kennenzulernen – und mit einem der rund 60 teilnehmenden Künstler ins Gespräch zu kommen. Lesungen stehen ebenso auf dem Programm wie Poetry Slams und Workshops – oder die Podcast-Aufnahme von „Auf Buchfühlung“. Auch den Disco-Walk mit Oliver Hangl sollte man sich nicht entgehen lassen. Zum Abschluss wird der Nino aus Wien um 20.30 Uhr auf der Hauptbühne der Literaturmeile sein Bestes geben.

Alle Infos zu den Events auf: kulturbezirk-neubau.at