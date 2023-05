Kulturaward feiert Comeback: Jetzt einreichen!

Der von KULTURFORMAT im Jahr 2019 ins Leben gerufene nationale Kulturaward KUNSTSTÜCK, der die schönsten Out of Home Kunst- und Kultursujets Österreichs auszeichnet, wird 2023 endlich fortgesetzt. Ab dem 11. Mai 2023 können alle Kampagnen, die zwischen dem 01. Jänner 2019 und dem 31. Dezember 2022 bei KULTURFORMAT gebucht und ausgehängt wurden, hier eingereicht werden.

Daniela Grill, Geschäftsführerin von KULTURFORMAT blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück und freut sich auf ein spannendes 2023. „Nach vielen coronabedingten Lockdowns in den Vorjahren ist die Kultur- und Kunstszene 2022 neu durchgestartet, was wir auch in der Außenwerbung positiv realisieren konnten“, erklärt Daniela Grill. „Wir freuen uns auf ein spannendes Kulturjahr 2023 mit vielen Highlights. Mein persönliches Highlight wird aber die Verleihung des zweiten KUNSTSTÜCK Awards im Herbst 2023 sein. Leider mussten wir durch die Pandemie fast 4 Jahre warten, um diesen Kulturaward für die schönsten Kunst- und Kultursujets wieder verleihen zu können. Umso mehr freuen wir uns, dass heuer die Einreichung für Kunst- und Kulturkampagnen der Jahre 2019 bis 2022 möglich sein wird“, so Daniela Grill.

Um der kulturellen Vielfalt gerecht zu werden, wird der Award in den folgenden fünf Kategorien verliehen:

Bildende Kunst & Kultur

Darstellende Kunst & Kultur

Konzerte & Festivals

Kleinkunst sowie Entertainment

Freizeit & Events

Prozess

Die Gewinner werden anschließend in einem zweistufigen Prozess ermittelt. Die Einreichgebühr pro Kampagne mit maximal 3 Sujets beträgt € 120,- inkl. Ust. Für jede weitere Kampagne wird eine Gebühr von € 60,- inkl. Ust. fällig. Die Teilnahmebedingungen finden Sie HIER!

Die Einreichfrist endet am 16. Juni 2023 und die Preisverleihung des KUNSTSTÜCK Awards erfolgt im Rahmen eines Galaabends am 15. November 2023.

INFO

Einreichsfrist bis: 16. 6. 2023

Preisverleihung: 15. 11. 2023

kulturaward.at