Kulturlabor Gemeindebau: Sie wünschen, wir spielen

In welchem Gemeindebau soll 2025 ein auf die Wünsche der Bewohner maßgeschneiderter Kulturevent stattfinden? Die wohnpartner-Kulturinitiative Kulturlabor Gemeindebau lädt alle Interessierten ein, den eigenen Hof zu nominieren.

Seit November darf sich Wien mit dem Titel „Europäische Demokratiehauptstadt“ schmücken, weil in der Bundeshauptstadt – so sahen es Experten und Bürger aus 47 Ländern – demokratische Werte wie Mitbestimmung, Gemeinschaft und Diskussionsbereitschaft großgeschrieben werden. Dies entspricht auch der Arbeitsweise der wohnpartner-Kulturinitiative Kulturlabor Gemeindebau, das bei all seinen Projekten darauf achtet, dass die Gemeindebau-Bewohner in den künstlerischen Prozess miteinbezogen werden.

Auch bei „Mein Hof – meine Bühne“ dreht sich alles um die Wünsche und Ideen der Mieter der städtischen Wohnhausanlagen. Noch bis 31. Dezember können alle Interessierten ab 16 Jahren ihren Hof nominieren, in dem dann im Herbst 2025 ein auf den Geschmack der Bewohner abgestimmter Event stattfindet.

Mitmachen ist ganz einfach! Name, Adresse und Telefonnummer per Mail an

kulturlabor.gemeindebau@wohnpartner-wien.at

schicken, oder unter 01/24503-25960 anrufen. Und mit etwas Glück vielleicht wird schon in wenigen Monaten der nominierte Hof zur Showbühne.

Was passiert nach der Stimmabgabe?

Unter allen nominierten Wohnhausanlagen wählt das Kulturlabor einen Gemeindebau aus, wobei die Anzahl der eingereichten Stimmen, die Größe der Wohnhausanlage, bestehende Infrastruktur und technische Eignung als Kriterien herangezogen werden.

Steht der Ort fest, werden die Bewohner in die Planung und Entscheidungsfindung des Kulturevents einbezogen. Die Finanzierung übernimmt das Kulturlabor Gemeindebau mit Unterstützung der Kulturabteilung Wien MA7.

Mehr über das Kulturlabor Gemeindebau findet sich unter www.kulturlabor-gemeindebau.at