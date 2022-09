Kunst & Kulinarik am Spittelberg

Der Spittelberg ist vor allem in der Weihnachtszeit und im Advent über die Grenzen des Bezirks für seinen einzigartigen Markt, bei dem sich kulinarische Genüsse mit Kunsthandwerk vermengen, ­bekannt. Doch das Grätzel hat das ganze Jahr über einiges zu ­bieten.

Vielfalt erleben

Zahlreiche Produzenten, Handwerker und Künstler haben sich unter dem Titel „Kunst & Kuli­narik“ zusammengeschlossen, um auch im Sommer und im September den Spittelberg zu bespielen. „Komm ­vorbei und genieße Kunst, Kulinarik und den bezaubernden Charme des Viertels“, so die Veranstalter. Nach den erfolgreichen Terminen im Sommer ist es nun am 25. September wieder so weit. Von 16 bis 21 Uhr verwandelt sich der Spittelberg in eine Begegnungszone für einen bunten Strauß an Genüssen. Achtung: Nur bei Schönwetter findet die Veranstaltung statt. Weitere Informationen über die Teil­nehmer und Details zum Programm gibt es online unter: kunstundkulinarik.at