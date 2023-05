Rund um die Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz verschönern jetzt 10 bunte Säulen das Straßenbild. Mit Hilfe eines Kranes wurden die Pfeiler von den beiden Künstlerinnen Linda Steiner und Käthe Löffelmann in knapp einer Woche bemalt. Dietmar Baurecht, Bezirksvorsteher von Fünfhaus-Rudolfsheim, und Bücherei-Leiterin Magdalena Schneider zeigten sich bei der Eröffnung erfreut über die farbenfrohen Kunstwerke, die nun etwas Abwechslung in das Grau des Asphalts beim Gürtel bringen.

Kunst im öffentlichen Raum verschönert das Stadtbild rund um die Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz. ©BV 15