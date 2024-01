Kurs: So schneidet man seine Obstbäume richtig

Das Biosphärenpark Wienerwald Management bietet an vier Samstagen im Februar eintägige Obstbaumschnittkurse für die Bevölkerung an. Die Praxiskurse richten sich an alle Personen, die den fachgerechten Schnitt von Obstbäumen erlernen wollen.

Um die Streuobstwiesen im Biosphärenpark Wienerwald zu erhalten, gilt es neben der Neuauspflanzung auch der Pflege der bestehenden Obstbäume große Beachtung zu schenken – denn der regelmäßige Schnitt ist wichtig für tragfähige, krankheitsrobuste Bäume, gute Fruchtqualität und regelmäßigen Ertrag. Deshalb organisiert das Biosphärenpark Wienerwald Management auch im Jahr 2024 wieder Obstbaumschnittkurse!

Die Kursleitung führt die Teilnehmer zunächst in die Theorie der Obstbaumpflege ein. Im Anschluss wird die Theorie in der Praxis ausgiebig geübt. Gemeinsam erlernen sie den fachgerechten Obstbaumschnitt direkt auf der Streuobstwiese. Die Teilnehmer bekommen auch die Gelegenheit, selbst Bäume zu schneiden. Kursmaterial und Werkzeug werden vor Ort zur Verfügung gestellt.

Kurstermine 2024

Samstag, 3. Februar 2024 – Wien-Penzing

Samstag, 10. Februar 2024 – Klosterneuburg

Samstag, 17. Februar 2024 – Purkersdorf

Samstag, 24. Februar 2024 – Kaumberg

jeweils 9:00 bis 15:30 Uhr

mindestens 6, maximal 12 Teilnehmer

Kosten: EUR 75,- bzw. ermäßigt EUR 70,- für Besteller der Obstbaumaktion des Biosphärenpark Wienerwald

Anmeldungen ab sofort möglich unter: www.bpww.at

Neben den Obstbaumschnittkursen findet am 13. April 2024 auch ein Obstveredelungskurs in Wien statt. Im Rahmen des Kurses erlernen Sie die gängigen Veredelungstechniken und können am Ende ihr selbst veredeltes Apfelbäumchen mit nach Hause nehmen.