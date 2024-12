Kursana-Residenz: Punschaktion für mehr Lebensfreude

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Kursana Residenz Wien-Tivoli haben kürzlich eine herzerwärmende Initiative ins Leben gerufen: Mit einer festlichen Nikolofeier und Benefizaktion sammelten sie Spenden für ein vielseitiges Spielgerät, das nicht nur Freude, sondern auch geistige Fitness fördert.

Ein Fest für den guten Zweck

Am 10. Dezember 2024 fand in der Kursana Residenz eine stimmungsvolle Nikolofeier statt. In gemütlicher Atmosphäre genossen die Seniorinnen und Senioren Live-Musik, die für eine besinnliche Stimmung sorgte. Der Höhepunkt des Tages war der Besuch des heiligen Nikolaus, der mit kleinen Geschenken alle Anwesenden erfreute. Doch das eigentliche Highlight der Veranstaltung war der Benefiz-Punsch, dessen Einnahmen einem besonderen Projekt zugutekommen.

Das Kallidrom: Vielseitigkeit im Spiel

Der Erlös des Benefiz-Punschs wird für das Untergestell des sogenannten „Kallidroms“ verwendet – ein innovatives Spielgerät, das bereits fest in den Alltag der Residenz integriert ist. Das Kallidrom, ein großes multifunktionales Spielbrett, ermöglicht den Bewohnern, verschiedene Spiele zu spielen, die Konzentration, Geschick und Gedächtnis trainieren.

Dieses besondere Spielgerät wurde ursprünglich durch die Einnahmen der Tombola beim Sommerfest angeschafft und hat sich schnell als zentraler Bestandteil der wöchentlichen Aktivitäten etabliert. „Das Kallidrom wird nicht nur gerne genutzt, es wird regelrecht eingefordert“, berichtet Direktor Hans Hollerer stolz.

Mehr als nur ein Spiel: Förderung von Fitness und Gemeinschaft

Das Kallidrom bringt nicht nur Freude in den Alltag der Bewohner, sondern hat auch positive Auswirkungen auf die geistige Gesundheit. „Es spricht unterschiedliche Fähigkeiten wie Konzentration und Genauigkeit an und stärkt diese im besten Fall sogar“, erklärt Hollerer. Gerade bei angehender Demenz bietet das Gerät eine wichtige Möglichkeit, kognitive Fähigkeiten zu fördern und zu erhalten.

Neben den individuellen Vorteilen spielt auch der soziale Aspekt eine große Rolle. Das Spiel fördert die Interaktion zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern und hilft dabei, neue Bekanntschaften zu knüpfen – ein Effekt, der in der Residenz großen Anklang findet.

Senioren helfen Senioren

Das Besondere an diesem Projekt ist die Botschaft dahinter: Die Bewohner sammeln für sich und ihre Mitbewohner – ganz nach dem Motto „SeniorInnen für SeniorInnen“. Diese Initiative zeigt, wie wichtig es ist, Gemeinschaft zu stärken und sich gegenseitig zu unterstützen. Der Benefiz-Punsch hat dabei nicht nur finanzielle Mittel für das Kallidrom bereitgestellt, sondern auch den Zusammenhalt innerhalb der Residenz gefördert.