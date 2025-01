Kurztrip ans Mittelmeer: Das Cellini auf der MaHü

„Ciao l’ amour“, heißt es im Restaurant Cellini – ein unkonventionelles, lässiges Highlight, das mediterranen Lebensstil mit Spitzenküche vereint.

Im Cellini dreht sich alles um das süße Leben in seiner schönsten Form. Ein Ort, an dem die Aromen und Farben der mediterranen Küche mit der lockeren Atmosphäre eines Strandtags an der Riviera verschmelzen. Angeführt wird das Projekt von einem erfahrenen Trio: Carlo Neumann, Florian Schagerl und Roman Dorn haben gemeinsam eine Vision.

Leidenschaftlich

„Ich habe das Restaurant Cellini eröffnet, da Kochen und Gastgebersein meine absoluten Leidenschaften sind, die ich nun in meinem eigenen Lokal so richtig ausleben kann. Es ist mein Herzensprojekt, das ich mit meinen Gästen teilen möchte. Der Moment, wenn jemand den ersten Bissen nimmt und ein Lächeln aufsetzt – das ist mein persönlicher Erfolg“, schwärmt Gerer-Schüler Carlo Neumann. Die Passion fürs Kochen war bei ihm immer schon da – bereits als Kind! Seine Zeit in Modena und New York hat ihm gezeigt, „dass die einfachsten Zutaten oft die komplexesten Aromen hervorbringen. Dieses Prinzip setze ich im Cellini um”.

Für mich bedeutet Kochen, Geschichten zu erzählen – jede Zutat, jede Technik bringt ihre eigene Geschichte mit. – Carlo Neumann | © Cellini

Lebensgefühl

„Ciao bella“ und „Salut chérie“ hört man schon, bevor man überhaupt den zweiten Fuß über die Türschwelle setzt, das mediterrane Lebensgefühl ist hier allgegenwärtig. Der unwiderstehliche Duft ofenfrischer Focaccia liegt in der Luft, während man Aperitivi unter Olivenbäumen schlürft und die Antipasti einfach teilt. Begleitet wird das kulinarische Angebot von einer sorgfältig kuratierten Weinkarte. Authentisch italienische Kaffeekunst gibt es hier unkompliziert „al banco“ oder am gedeckten Tisch. Tagsüber als Nachbarschaftslokal mit einer umfangreichen Mittagskarte und perfekt geeignet für den schnellen Businesslunch, verwandelt sich das Cellini abends in ein stimmungsvolles Ambiente mit abwechslungsreicher Spitzengastronomie. Hier stehen Trüffel, Kaviar, Fisch im Ganzen, Bistecca und aufwendige Desserts ebenso auf der Karte wie einfache, aber raffinierte Gerichte.

Genuss-Erlebnis

Family-Sharing lädt mit einer Küche, die sowohl Klassiker wie Vitello tonnato feiert als auch moderne, junge Akzente setzt, zu gemeinschaftlichen Genusserlebnissen ein. Während die „Spaghetti al branzino“ Gäste direkt nach Italien entführen, ruft der „Poulpe grillé“ die feine Kulinarik Frankreichs ins Gedächtnis. Bei Cellini fühlt man sich nicht nur willkommen, sondern wie bei Freunden. Bei jedem Handgriff schwingt das süße „Dolce Vita“ der Küste mit – so schmeckt pure Lebensfreude.

INFO

Restaurant Cellini

Mariahilfer Straße 36, 1070 Wien

cellini.restaurant