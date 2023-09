Landstraße: 4.000 Teilnehmer bei Umfrage

Die Zukunft der Landstraßer Hauptstraße bewegt die Bürger: Während des Sommers hat das Büro der Agenda Landstraße die große Bürgerbefragung ausgewertet und präsentiert nun die Ergebnisse.

Es geht voran in unserem 3. Bezirk: Am 5. Oktober findet von 17 bis 19 Uhr eine Ausstellung zum Thema Neugestaltung der Landstraßer Hauptstraße im Festsaal des Bezirksamtes Landstraße (Karl-Borromäus-Platz 3, 2. Stock) statt. Alle Bezirksbewohner sind herzlich eingeladen, die Schau zu besuchen. Am Foto: Bezirksvorsteher Erich Hohenberger am Beginn der Landstraßer Prachtmeile Höhe Wien Mitte The Mall.

Ausstellung im Landstraßer Bezirksamt

Bei der Ausstellung können sich Besucher über die Beteiligungsergebnisse informieren und sich mit dem Team der Agenda Landstraße und der GB* über Ideen und Wünsche für die zukünftige Gestaltung der Landstraßer Hauptstraße austauschen. Nach der Ausstellung werden die Ergebnisse auf der Projektwebsite landstrasse-bewegt.at zum Download zur Verfügung gestellt. Zudem gibt es die Möglichkeit, die Plakate im Agendabüro (Neulinggasse 34-36 /EG) während der Öffnungszeiten zu besichtigen.