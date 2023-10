Landstraße: Alte Ägypter in der Marx Halle

Seit 100 Jahren ziehen die Mythen rund um Pharao Tutanchamun die Menschen in ihren Bann. Ab 19. Oktober zeigt die Schau „Tutanchamun – Das immersive Austellungserlebnis“ in der Marx Halle (3. Bezirk) ein neues, digitales Multimedia-Highlight und entführt die Besucher in das sagenumwobene, alte Ägypten.

Nach den Erfolgen von „Monets Garten“ und „Viva Frida Kahlo“ bringen die Veranstalter das nächste immersive Ausstellungserlebnis nach Wien. Fast genau 100 Jahre nach dem Sensationsfund der ägyptischen Schatzkammer erwacht die Welt der Götter und Pharaonen ab 19. Oktober auf 2.000 Quadratmetern Fläche zu neuem Leben. Nahezu Hand in Hand mit dem Kindkönig Tutanchamun tauchen die Besucher in eine Welt voller gottgleicher Herrscher, Weltwunder der Architektur, Grabkammern voller Gold und einem geheimnisvollen Totenkult ein.

Augmented-Reality-Show in der Grabkammer Tutanchamuns

Ergänzt wird die realitätsnahe Show durch ein Augmented-Reality-Erlebnis in der Grabkammer Tutanchamuns, im Tal der Könige in Luxor. Im interaktiven Erlebnisraum haben die Gäste die Möglichkeit, mehr über die Hieroglyphenschrift zu erfahren, selbst in die Welt der Archäologie einzutauchen und, wie Howard Carter 1922, Schätze in Originalgröße zu entdecken. Im Virtual-Reality-Bereich der Ausstellung werden die Gäste schließlich zu Helden einer Reise durch die verschlungenen Pfade des Totenbuchs. Karten: tutanchamun.reservix.at