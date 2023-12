Landstraße: Aufregung um „Müllhalde“ in Sankt Marx

Vorweihnachtlicher Ärger um einen Schandfleck in Sankt Marx: Ein besorgter Landstraßer Bürger beklagt eine „illegale Müllhalde“ bei der Station Vienna Bio Center St. Marx und geht damit an die Öffentlichkeit.

Konkret geht es um den Parkplatz, der an den dortigen, schmalen Grünstreifen grenzt. Dieser Bereich werde „immer mehr zugemüllt von diversen Personen, die sich ihres Unrat einfach entledigen!“, so Gerhard E. empört zum „Wiener Bezirksblatt“. Sein Zusatz: „Sieht echt grauslich aus!“ Bisher fühlte sich E. mit seinem Anliegen allein gelassen. Seine Anfrage beim Bürgerservice, „ob man das mit einem Team beseitigen“ könnte, führte zu einer Weiterleitung der Forderung an die MA48. Die sei „jedoch nicht zuständig, da Bahngrund“, so E. enttäuscht.

„Das Problem ist bekannt“, heißt es auf Anfrage des „Wiener Bezirksblatts“ aus dem Büro von Bezirksvorsteher Erich Hohenberger. „Diese Wildnis ist im Eigentum der ÖBB, da können wir vom Bezirk nicht viel machen.“ Bei der Grünfläche handelt es sich um eine sogenannte extensive Begrünung, die weitgehend sich selbst überlassen wird. doch bei diesen verwilderten Sträuchern „verhakt sich jedes Papierl“ – daher der unansehnliche Anblick. Gefordert seien nun die ÖBB, das Areal sauber halten.