Woidviertla Höhln Teifl’n gehen dem Winter an den Kragen

Der Winter zeigt sich in voller Stärke, doch am 25. Januar 2025 wird es Zeit, ihn symbolisch zu vertreiben! Die Woidviertla Höhln Teifl’n laden zu einem schaurig-schönen Event im Schweizergarten in der Landstraße ein. Ein Abend, der mit Tradition, Magie und Unterhaltung alle Altersgruppen begeistert.

Das Winteraustreiben hat seine Wurzeln in uralten heidnischen Bräuchen, die darauf abzielen, den Winter und die Dunkelheit zu vertreiben und Platz für den Frühling und das Licht zu schaffen. Maskierte Figuren und wilde Tänze symbolisieren den Kampf zwischen den Jahreszeiten. Über die Jahrhunderte hinweg hat sich dieser Brauch gewandelt: Von einem reinen Ritual der Dorfgemeinschaft hin zu einem unterhaltsamen Spektakel, das Tradition und moderne Inszenierung verbindet. Die Woidviertla Höhln Teifl’n greifen diese Tradition auf und verleihen ihr mit Feuershows und schaurigen Kostümen eine neue, spannende Dimension.

Ein magischer Abend für die ganze Familie

Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr mit einem bunten Rahmenprogramm, das Groß und Klein anspricht. Wärmen Sie sich mit köstlichem Punsch oder Glühwein, während Kinder am Foto-Shooting teilnehmen und unvergessliche Momente festhalten können. Musikalische Begleitung sorgt bereits in den frühen Abendstunden für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Der Höhepunkt ist die Feuershow, die den Schweizergarten in mystisches Licht taucht.

Ehrengast und Gemeinschaftserlebnis

Unter der Schirmherrschaft von Bezirksvorsteher Erich Hohenberger wird dieses Event zu einem besonderen Höhepunkt des Winters. Als Ehrengast betont Hohenberger die Bedeutung von gemeinschaftlichen Veranstaltungen, die Traditionen pflegen und den Menschen in der kalten Jahreszeit Freude bringen. Gemeinsam mit den Woidviertla Höhln Teifl’n wird der Winter symbolisch verabschiedet – ein Ritual, das Jung und Alt verbindet. Lassen Sie sich dieses einzigartige Erlebnis nicht entgehen. Kommen Sie am Samstag, den 25. Januar 2025, in den 3. Bezirk und feiern Sie die Rückkehr des Lichts!

Winteraustreiben mit den Woidviertla Höhln Teifl’n

25. Januar 2025, ab 17.30 Uhr

Heeresmuseumstraße, Abschluss im Schweizergarten

1030 Wien

www.woidviertlahoehlnteifln.at