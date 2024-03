Landstraße: Klappertopf sucht neue Mitglieder

Seit mehr als zehn Jahren liefert die Landstraßer Lebensmittel-Kooperative Klappertopf hochwertige Lebensmittel aus der Region. Nun sucht der Klappertopf neue Mitglieder. Dazu finden monatlich Info-Abende statt, für die man sich vorher anmelden kann.

Ziel des im Rabenhof ansässigen Vereins ist es, „regionale Landwirtschaft und kleinbäuerliche Strukturen zu unterstützen“. Alle Produkte werden, möglichst saisonal, direkt bei regionalen Bio-Produzenten bestellt. Damit umgehen die Mitglieder des Klappertopfs Zwischenhändler und Lebensmittelketten. Bestellt wird online, geliefert wird zweimal in der Woche. So kann man – wie beim Einkaufen im Supermarkt – im Vorhinein planen, was man braucht. Man lernt aber auch, mit dem zu kochen, was zur Zeit bei uns wächst.

Wöchentlich Gemüse, Säfte und Nudeln bestellen

Angefangen bei wöchentlichen Gemüsebestellungen, über monatliche Getreide- und Saftbestellungen, sowie Kaffee, Bier, Kräuter, Pilze und Nudeln gibt es im Klappertopf (fast) alles, was man sich in der Küche wünschen kann. Darüber hinaus bietet der Klappertopf einen Lagerbestand an länger haltbaren Lebensmitteln. Die Mitglieder bestellen aber nicht nur, sondern arbeiten mit. Entscheidungen werden gemeinschaftlich beschlossen und danach umgesetzt. Infos: klappertopf.at oder per Mail: foodcoop1030@gmail.com