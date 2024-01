Landstraße: Design-Hotel The Hoxton ab März

The Hox‘ is coming to town: Die britische Hotelmarke The Hoxton eröffnet seine neue Dependance im 3. Bezirk und setzt in den 196 Zimmern auf retromoderne Ästhetik. Die Hoxton-Designer haben das architektonische Erbe des Gebäudes erhalten: Die Lobby wird von den originalen, verkleideten Wänden und Terrazzoböden gerahmt, während das imposante Treppenhaus den Räumlichkeiten „einen Hauch von Dramatik“ verleihen soll.

Vintage-Möbel und Austro-Design

Im gesamten Hotel sorgen Vintage-Möbel und maßgefertigte Teppiche für Gemütlichkeit. Die Zimmer nehmen allesamt Bezug auf das österreichische Design des frühen 20. Jahrhunderts – von den geometrisch gemusterten Vorhängen, die von den ikonischen Stoffen der Wiener Werkstätte beeinflusst sind über die gerafften Kopfteile im Stil von Adolf Loos bis hin zu den Badezimmern mit Mid-Century-Zitaten in Form von Chrombeschlägen und blauen Kacheln. Infos: thehoxton.com