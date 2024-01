Landstraße: Sternsinger besuchten Bezirks-Chef

„Königlicher“ Besuch im Amtshaus des 3. Bezirks: Wieder einmal waren die Sternsinger zu Gast. Bezirksvorsteher Erich Hohenberger ließ es sich nicht nehmen, die drei „Weisen aus dem Morgenland“ persönlich zu begrüßen und ihnen eine Spende zu überreichen.

Heuer zogen wieder Dutzende Kinder und Jugendliche in ganz Wien von Haus zu Haus, um Segenswünsche für das neue Jahr zu überbringen und Spenden für Menschen in Not zu sammeln. Das Einzigartige am Sternsingen ist es, dass der Einsatz von Kindern „für eine gerechte Welt mit lebendigem Brauchtum verbunden ist“. Seit dem Jahreswechsel 1954/55 trotzen Caspar, Melchior und Balthasar jedem Wetter und bringen den Segen für das neue Jahr zu allen Menschen, heuer bereits zum 70. Mal.

Lange Tradition der Sternsinger

Mit den Spenden der ersten Sternsingeraktion in der bitteren Nachkriegszeit sollte ein Motorrad in Uganda angeschafft werden. Der Erlös von 42.387 Schilling (3.080 Euro) reichte dann sogar für drei Motorräder. Und die Erfolgsgeschichte der Sternsingeraktion nahm ihren wunderbaren Lauf. Unglaubliche 520 Millionen Euro haben Generationen von Sternsinger seit 1954 gesammelt. Jährlich werden rund 500 Hilfsprojekte von der Dreikönigsaktion unterstützt. Infos: www.dka.at