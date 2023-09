Thomas Brezina mit seiner ersten Bühnenshow

Bestsellerautor, Fernsehmoderator und Social-Media-Liebling Thomas Brezina steht am 22. November mit seinem ersten Bühnenprogramm “Lieben, Lachen, anders machen” auf der Bühne im Globe Wien (Marx Halle).

„Es gibt einiges, das ich erzählen will, weil es Zeit ist, Erkenntnisse und Erlebnisse weiterzugeben“, so Brezina. „Vielleicht sind sie nicht nur für mich sondern auch für andere nützlich. Die schrecklichsten Zeiten meines Lebens sind im Rückblick die wichtigsten gewesen und die Erfüllung meiner Wünsche wurde manchmal zum Albtraum“, ergänzt der Autor. „Ich lache mich schief über mich selbst und weiß, dass Lebensglück, wie ich es entdecken konnte, keine Hexerei ist. Es geht um Lieben, Lachen und anders machen. Wie das gemeint ist? Naja, das kann ich euch nur persönlich erzählen.“

Persönliche Geschichten und Erfahrungen

Thomas Brezina zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Persönlichkeiten in Österreich. Mit seinen über 600 Büchern, Podcasts und Social-Media-Beiträgen inspiriert er seine Fans mit persönlichen Geschichten, Erfahrungen und Einsichten. Nun hat er einen ganz besonderen Abend zusammengestellt, an dem er unverblümt, offen und sehr privat aus seinem Leben erzählt. Was hat er alles erlebt und was hat er daraus gelernt? Karten: www.oeticket.com