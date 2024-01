Landstraße: VHS-Vortrag über Raumschiff Enterprise

Pflichttermin für alle „Trekkies“: Die VHS Landstraße (Hainburger Straße 29) lädt am Freitag, 23. Februar (17.30 Uhr) zum Vortrag „Star Trek – philosophische Aspekte des Enterprise-Universums“.

Wir schreiben das Jahr 1957, als die Hündin Laika als erstes irdisches Lebewesen ins Weltall geschossen wurde. Heute, 66 Jahre danach, schauen wir nicht auf die technischen Fortschritte, die wir in einer Science-Fiction-Zukunft laut „Star Trek“ machen werden, sondern auf die gesellschaftspolitischen Aspekte einer Gesellschaft ohne Geld und Armut – dafür aber voller Vielfalt und Chancen.

Philosophischer Vortrag über gerechteres leben

Der Vortrag im Rahmen der Reihe „Wir müssen reden: Philosophie an den Wiener Volkshochschulen“ richtet sich nicht nur an „Raumschiff-Enterprise“, „Voyager“ oder „Discovery“-Fans, sondern alle, die an einer gerechteren Welt Interesse haben. Vortragender ist Erik Bauer, Kommunikationswissenschaftler, freier Journalist und Lehrbeauftragter an der Universität Wien. Infos: vhs.at/de/e/landstrasse