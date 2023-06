Vienna Night Run: Sporteln lässt die Bäume wachsen

Die schönste Nacht des Laufens geht am 19. September über den Ringasphalt. Immer ein Traum. Heuer gibt es eine neue, spannende Partnerschaft.

Der erste bank vienna night run sorgt am 19. September nicht nur für einen Laufevent der Extraklasse auf der nächtlichen Ringstraße, sondern traditionell auch für Verkehrsberuhigung auf dem historischen Prunkboulevard. Heuer leistet die Sportveranstaltung zusätzlich etwas für den Klimaschutz und bindet künftig mehr CO 2 als der Event ausstößt. Pro Teilnehmer wird in Zusammenarbeit mit der Initiative blue life ein VCS-zertifizierter Mangrovenbaum gepflanzt. Mangrovenwälder gehören zu den besonders widerstandsfähigen und produktiven Ökosystemen – sie können etwa bis zu fünfmal mehr CO 2 binden als kontinentaleuropäische Wälder.

Im Namen des Klimaschutzes

„Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern möchten wir ganze Wälder gedeihen sehen und damit einen aktiven Beitrag gegen den Klimawandel leisten“, betonen die Initiatoren des Laufevents Christine und Hannes Menitz.

INFO: viennanightrun.at, blue-life.at

Bild: Gemeinsam für den Klimaschutz: Hannes Menitz (l., erste bank vienna night run) und Gerhard Polak (blue life). – ©Stefan Diesner