Laufevent des Jahres: Wien ist bereit für den Marathon

Am 20. und 21. April findet mit dem Vienna City Marathon (VCM) wieder Österreichs größte Aktivsportveranstaltung statt. Dafür braucht es präzise Planung, Kooperation und Flexibilität. Verkehrspolizei, Wiener Linien, Magistrat, ÖAMTC und VCM-Organisation arbeiten dabei eng zusammen.

„An die 42.000 gemeldete Läufer nehmen am Marathonwochenende teil“, berichtet VCM Head of Production Florian Holecek. Um einen sicheren und geordneten Ablauf des Vienna City Marathons zu gewährleisten, stehen 400 Polizisten bereit, der ÖAMTC informiert über Sperren und Umleitungen und die Wiener Linien sorgen für eine reibungslose An- und Abreise von Teilnehmern und Fans.

Auch Polizisten radelnd im Einsatz

Das verkehrspolizeiliche Einsatz- und Sicherheitskonzept wurde gemeinschaftlich für dieses Jahr adaptiert. Und nachdem sich der „uniformierte Fahrraddienst“ der Landesverkehrsabteilung in den letzten Jahren bewährt hat, werden auch heuer wieder Beamte am Rad dabei sein. „Insgesamt sind rund 400 Polizisten am Marathonwochenende im Einsatz“, berichtet Generalmajor Thomas Losko, Einsatzleiter der Landesverkehrsabteilung Wien.

Verkehrsinformationen in Echtzeit

Als Mobilitätspartner des Vienna City Marathons bereitet der ÖAMTC sämtliche Verkehrsinformationen umfangreich und zielgruppenspezifisch auf. „Ab den frühen Morgenstunden sind Teile Wiens zeitweise gesperrt oder nur eingeschränkt erreichbar“, weiß Marc Römer, von den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Die maßgeschneiderten Informationen für alle Verkehrsteilnehmer stehen über das gesamte Marathon-Wochenende in Echtzeit zur Verfügung. All jenen, die in der näheren Umgebung der Laufstrecke wohnen und am Tag des Marathons ihr Auto benötigen, rät Römer, ihr Fahrzeug bereits am Vortag in einer Garage oder auf einem öffentlichen Parkplatz außerhalb des betroffenen Bereichs zu parken. Alle Sperren, Querungsmöglichkeiten und Einschränkungen beim öffentlichen Verkehr sind im verkehrsmittelübergreifenden Routenplaner auf der ÖAMTC-Website (www.oeamtc.at/routenplaner) und der App des Clubs (www.oeamtc.at/apps). Auch bei der Info-Hotline 0810 120 120 werden am Marathon-Tag Echtzeitinfos angeboten.

Reibungslose An- un Abreise garantiert

Die Wiener Linien sorgen sowohl für Sportler als auch für Fans für eine reibungslose An- und Abreise mit Bus, Bim und U-Bahn. Modernisierungsarbeiten entlang der Strecke sind so getaktet, dass denm sportlichen Erlebnis nichts im Wege steht. „Der verbindende Charakter des Vienna City Marathons spiegelt auch die gute Zusammenarbeit der Veranstalter mit den Wiener Linien wider. Gemeinsam schaffen wir es auch heuer erneut, den Teilnehmern einen unvergesslichen Lauf zu ermöglichen. Wir freuen uns mit den Veranstaltern auf einen gelungenen Lauf “, so Wiener-Linien-Marathon-Koordinatorin Ivana Vukasovic.