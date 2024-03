Laxenburg: Der Saisonstart 2024 im Schlosspark steht bevor

Schlosspark Läufe

Die Schlosspark Läufe finden am 7. April 2024 im wunderschönen, historischen Landschaftsgarten Schlosspark Laxenburg statt. Kinder und Erwachsene können an verschiedenen Bewerben mit mehreren Distanzen teilnehmen. Weitere Informationen und Anmeldung stehen online zur Verfügung.

Historische Parkführungen

Am 28. April 2024 starten die historischen Parkführungen im Schlosspark Laxenburg. Dabei können bei einem gemütlichen Spaziergang die einzigartige Entstehungsgeschichte und die vielfältige Botanik des Schlossparks entdeckt werden. Die Führungen finden am 28. April, 26. Mai, 23. Juni, 22. September und 27. Oktober, jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr statt.

Circus Pikard

Der Circus Pikard gastiert von 18. – 21. und von 25. – 28. April 2024, jeweils von 16.00 bis 18.00 Uhr im Schlosspark Laxenburg. Auf seiner neuen Tournee beweist der Traditionszirkus rund um Alexander Schneller, Österreichs jüngstem Zirkusdirektor, wieder einmal, wie sehr eine Show im Zirkuszelt begeistern kann. Neben internationalen Artisten geben sich auch die besten österreichischen Akrobaten ein Stelldichein in der Manege – stets umrahmt von einer grandiosen Licht- und Tontechnik und einem einzigartigen Ambiente unter dem Sternenzelt.

Kinderabenteuer Waldpädagogik

Was blüht denn da? Und was krabbelt dort unter dem Baum? Bei dieser Führung im Schlosspark Laxenburg gibt es die richtigen Antworten für Groß und Klein! Beim Kinderabenteuer Waldpädagogik steht spielerisches und spannendes Entdecken der Natur am Programm. Der erste Termin findet am 21. April 2024 von 11.00 bis 12.30 Uhr statt, die Folgetermine sind jeweils am dritten Sonntag des Monats, außer Juli und August.

Kaiserliche Nachmittage

In alter Tradition wird der Schlosspark einmal monatlich im April, Mai, Juni und Oktober 2024 zum Exerzierplatz der Traditionsregimenter. Besucher können das Dragonerregiment Nikolaus Graf Pejacsevich und das Deutschmeister Schützenkorps an den Originalschauplätzen des Schlossparks bewundern, wie einst schon Generationen der kaiserlichen Familie Habsburg. Der erste Termin ist am 21. April 2024 von 14.00 bis 17.00 Uhr, die Folgetermine sind am 26. Mai, 30. Juni und 27. Oktober.

Mercedes Benz SL Club Treffen

Das 39. SL-Club Treffen des Mercedes-Benz SL-Club Austria am 1. Mai 2024 ab 10.00 Uhr lässt die Herzen aller Fans automobiler Geschichte höher schlagen. Fahrzeuge dieser Baureihe aus allen Jahrzehnten können wieder bewundert werden. Große Augen sind also nicht nur bei Kindern garantiert!

Schaugartentage im Schlosspark Laxenburg

Der Schlosspark Laxenburg lädt erstmals von 18. bis 20. Mai zu den Schaugartentagen Niederösterreich ein! Die Besucher können im eigenen Tempo den Schlosspark, zu Fuß oder mit dem Bummelzug erkunden. Natur genießen, Kraft tanken, Bewegung oder Erholung bietet der Park mit seinen weitläufigen Wegen. Weitere Termine sind im Juni und im September.

Kultursommer Laxenburg

Nach der letzten erfolgreichen Produktion greifen die Vollblutschauspieler Doris Hindinger, Alexander Jagsch und Intendant Adi Hirschal – noch tiefer – in die Wunderkiste der Komödie. Aus dem Füllhorn Shakespeares’schen Repertoires wird ein fulminantes „Shakespearical“ in einer ultimativen Interpretation erschaffen! Unter-, neben-, durch- und gegeneinander wetteifern die Darsteller*innen durch ein Panoptikum von Verwechslungen, Irrtümern, Eifersucht, Mord und Liebe, kleinen Gemeinheiten und großen Gefühlen… Der Rest ist… ACTION!! Vorstellungstermine gibt es von 9. Juni bis 11. August 2024, jeweils am Samstag und Sonntag mit Beginn um 16.30 Uhr.

Die Klangwelle

Im Sommer wird die Klangwelle im Schlosspark Laxenburg wieder mit einer bombastischen Show aus Wasser, Feuer, Licht, Artistik und Musik begeistern. Die Vorbereitungen laufen derzeit auf Hochtouren, weitere Informationen folgen demnächst!