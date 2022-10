Lebenslust-Messe: Kaiser, Kraut & Körperkult

So viel Information, so ­viel Unterhaltung und ­­so viele kulinarische ­Leckerbissen auf einem Fleck gibt es selten: Am 19. 10., 10.30 Uhr, wird die Lebenslust in der Halle A der Messe Wien im Prater eröffnet! Unter anderem vom ehemaligen Landtags-Präsidenten Harry Kopietz und Seniorenbund-Chefin ­Ingrid Korosec. Ein Pflichttermin für die Generation 50 plus, die sich bei den zahlreichen Ständen die aktuellsten Infos über Themen wie Reisen, Gesundheit, Mode, Immobilien und Sicherheit holen kann. Natürlich ist auch die größte ­Zeitung ­unserer Stadt, das ­WIENER BEZIRKSBLATT, mit einem eigenen Stand vertreten.

Häupl, Rapp und Co

Es gibt drei Bühnen: den ­Dancefloor, die Wissens- und die Showbühne, wo es beim Bezirkskaiser-Quiz von Hans ­Steiner und Robert Sommer wieder tolle Preise zu gewinnen gibt. Außerdem kann man dort Ex-Bürgermeister Michael Häupl, die Kräuterfee Petra Regner-Haindl, die ORF-Legende Peter Rapp, Philipp Jelinek, den „Papst“ des Körperkults, und andere Promis bewundern. Der Eintritt kostet 9 Euro. Wer auf: www.lebenslust-messe.at/tickets den Code „WBB“ eingibt, zahlt aber ­nur 5,50 Euro.