Lehrlinge gesucht: Großevent im Shoppingcenter

Von 20. bis 24. Februar 2024 geht im Westfield Donau Zentrum das Lehrlings-Event „Techniker:innen von morgen“ in die zweite Runde. Mit Mechatronik, Fahrzeugtechnik und Metalltechnik sind drei Branchen gemeinsam vertreten.

Täglich von 9 bis 18 Uhr geben Ausbildner und Lehrlinge bei zahlreichen Praxis-Stationen Einblicke in das Berufsbild und ihre tägliche Arbeit. Interessierte können dabei selbst ausprobieren, ob dieser Job etwas für sie ist; Wenn ja, gibt’s den direkten Draht zum Ausbildungsbetrieb inklusive.

Mädchen als Lehrlinge gesucht

Maria Smodics-Neumann, Spartenobfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk der WK Wien: „Ziel des praxisorientierten Lehrlings-Events ist es, über Inhalte und Karrieremöglichkeiten der Lehrberufe zu informieren. Wir wollen nicht nur Burschen, sondern vor allem auch Mädchen für die Technik begeistern. Und natürlich wollen wir auch alle Eltern informieren: Denn ein Job in der technischen Branche ist zukunftssicher.“

Lehrlings-Casting mit KI-Roboter

Die Eröffnung findet am 20. Februar um 10 Uhr bei freiem Eintritt statt. Als Highlight lädt ein rund 2,5-Meter-große KI-gesteuerte Roboter zur Opening-Show, weitere Shows sind täglich um 16 Uhr geplant. Zusätzliche Attraktion: ein E-Rennwagen der TU-Wien.

14.796 Lehrlinge in Wien

In Wien entwickeln sich die Lehrlingszahlen positiv: Ende Jänner bildeten die städtischen Betriebe 14.796 Lehrlinge aus, im Jahresabstand ist das ein Anstieg von rund vier Prozent. Ein Drittel aller Lehrlinge entfällt auf die Sparte Gewerbe und Handwerk, den größten Ausbildungssektor. „Die Zahlen zeigen, dass die Imagearbeit greift und der Bildungsweg bei der Jugend wieder an Attraktivität gewinnt“, so Smodics-Neumann.

Über die Berufe

Metalltechniker: Sie stellen Maschinen und Maschinenteile, Werkzeuge, Stahlbau- und Fahrzeugteile, Behälter, aber auch Fenster, Fassaden usw. aus Metallen her. Dabei wenden sie verschiedenste Techniken an, z.B. Schmieden, Schweißen, Löten, Biegen, Feilen oder Zerspanungstechniken. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Pro Jahr werden 120 Metalltechniker-Lehrstellen in Gewerbe, Handwerk, Industrie sowie in Transport- und Verkehrsbetrieben neu besetzt.

Kfz-Techniker: Sie arbeiten in Kfz-Werkstätten und führen Wartungs-, Reparatur- und Umbauarbeiten an Kraftfahrzeugen durch. Die Technik in modernen Kraftfahrzeugen hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert, zur klassischen Kfz-Mechanik kam und kommt laufend immer mehr Kfz-Elektronik. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Pro Jahr gibt es in Wien rund 250 freie Lehrplätze in diesem Beruf.

Mechatroniker: Mechatronik – die Verbindung von Mechanik und Elektronik – ist im Flugzeug-Autopiloten ebenso anzutreffen wie in der programmierbaren Waschmaschine oder in modernen industriellen Produktionsanlagen. Mechatroniker bauen, installieren, warten und reparieren solche Anlagen, Komponenten und Bauteile. Der Lehrberuf ist ein modular aufgebaut und dauert 3,5 bis 4 Jahre. Jährlich werden knapp 100 Mechatroniker-Lehrstellen neu besetzt.

Was, Wann, Wo:

Was: WK Wien-Lehrlingsevent der Innungen Mechatronik, Fahrzeugtechnik und Metalltechnik „Techniker:innen von morgen“

Wann: 20. bis 24. Februar, 9 Uhr bis 18 Uhr, Eintritt frei

Wo: Westfield Donau Zentrum, Haupteingang Schrödingerplatz/Arena, 22., Wagramer Straße 94