Lehrpfad der Artenvielfalt: Urbanes Garteln entdecken

Am 29. August 2024 eröffnet die Gebietsbetreuung Stadterneuerung den „Lehrpfad der Artenvielfalt“ in den Bezirken 6, 12 und 15. Dieses Projekt zeigt, wie urbane Grünflächen zur Biodiversität beitragen und gibt praktische Tipps für naturnahes Garteln. Der Auftakt wird mit einem Mitmach-Nachmittag am Migazziplatz gefeiert.

Mitmach-Nachmittag am Migazziplatz

Von 15 bis 18 Uhr können Besucher*innen an Mini-Workshops teilnehmen und sich auf der Pflanzen-Tauschbörse umsehen. Experten zeigen, wie man Insektenvielfalt fördern kann, und bieten Tipps für naturnahe Bepflanzung an.

Aktiv werden für mehr Biodiversität

Besuchen Sie den Mitmach-Nachmittag und erfahren Sie, wie Sie durch urbanes Garteln zur Artenvielfalt in der Stadt beitragen können. Weitere Informationen finden Sie unter Lehrpfad der Artenvielfalt.

Urbanes Garteln – Mitmach-Nachmittag

Workshops und Pflanzen-Tauschbörse

Wann? DO, 29.8.2024, 15-18 Uhr

Wo? Migazziplatz, 1120 Wien