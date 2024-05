Neuer Gemeindebau in der Leopoldstadt nun übergeben

An Stelle eines ehemaligen versiegelten Parkplatzes unweit des Stadion-Centers steht nun ein ökologisch und sozial nachhaltiger neuer Gemeindebau mit 118 Wohnungen sowie einer Praxis für Allgemeinmedizin.

Der Gemeindebau NEU in der Dr.-Natterer-Gasse im 2. Bezirk ist für das ganze Grätzl eine Bereicherung. Der begrünte Innenhof mit Spielplatz steht auch den Anrainern offen. ,Kunst am Bau‘ trägt mit dazu bei, dass die Anlage zu einem unverwechselbaren Zuhause wird. Und nicht zuletzt konnte durch eine Allgemeinmedizinerin die ärztliche Versorgung für das ganze Grätzl verbessert werden.

Anzeige

Mehrwert für den ganzen Bezirk

„Es ist uns gelungen, den Grünraum so zu gestalten, dass auch die Nachbarn einen Mehrwert davon haben. Der Innenhof der neuen Wohnhausanlage öffnet sich zum bestehenden Gemeindebau in der Dr.-Natterer-Gasse 2–4 und dient als gemeinsam nutzbarer Freiraum, der zu einer gelebten Nachbarschaft beitragen soll. Darüber hinaus verbessert die Begrünung das Stadtklima auch rund um den neuen Gemeindebau“, unterstreichen Wiener Wohnen-Direktorin Karin Ramser und WIGEBA-Direktor Paul Steurer. „Es freut mich sehr, dass mit dem geförderten Neubau in unserem Bezirk ein lebenswerter Raum geschaffen wird und die bereits versiegelten Flächen verantwortungsvoll genutzt wurden“, so Bezirksvorsteher Alexander Nikolai.

Neues Zuhause für 250 Menschen

Der neue Gemeindebau wurde als Niedrigstenergiehaus umgesetzt, mit größtenteils außenliegendem Sonnenschutz sowie einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. So werden Heizkosten gespart und Umwelt und Klima geschont. Im Erdgeschoss des Gebäudes sind ein Fahrradabstellraum, Einlagerungsräume, eine Waschküche, ein Kinderspiel- und Gemeinschaftsraum sowie die moderne gestaltete Ordination einer praktischen Ärztin untergebracht. Parkplätze stehen in der eingeschossigen Tiefgarage zur Verfügung. Der Durchgang von der Engerthstraße zur Wehlistraße blieb erhalten.

Lebendiges Miteinander vom Start weg

Das Nachbarschaftsservice wohnpartner begleitet und unterstützt die neuen Mieter im Rahmen der Einzugsbegleitung bei der Entwicklung einer aktiven Nachbarschaft und lädt sie zur Mitgestaltung ihres Wohnumfeldes ein. Neben Informationsveranstaltungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten werden gemeinsam mit den Bewohnern Feste und nachbarschaftliche Aktivitäten organisiert.