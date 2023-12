Leopoldstadt: Startschuss für neuen Gemeindebau

Im 2. Bezirk entstehen 102 Gemeindewohnungen NEU. Die Anlage in der Wehlistraße 161A umfasst zwei Wohngebäude, die durch einen zentralen Zugang miteinander verbunden sind. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant.

„Der neue Gemeindebau wird ressourcenschonend auf den bereits versiegelten Flächen eines alten Parkplatzes und einer Industrieruine errichtet“, berichtet Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal. Er grenzt an den Karlheinz-Hora-Hof, der bereits 2022 fertiggestellt wurde.

Die Ausstattung des neuen Baus

Die neue Anlage in der Wehlistraße wird mit Wohnungen in der Größenordnung von 35m² bis 100m² ausgestattet und verfügt über zwei Gemeinschaftsdachterrassen mit Hochbeeten zum gemeinsamen Garteln. Außerdem wird sie eine Begegnungszone mit Sitz- und Spielmöglichkeiten im Innenhof bieten, ebenso einen großen Gemeinschaftsraum mit eigener Küche. Für Autobesitzer ist eine Tiefgarage mit 47 Stellplätzen vorgesehen, darüber hinaus sind rund 200 Fahrradabstellplätze geplant.

Intensive Begrünung mit „lebenden Wänden“

Gut 50 Prozent der Fassaden des neuen Gemeindebaus werden sich in einem „grünen Kleid“ aus Waldrebe, Efeu, wildem Wein, Kletterhortensie und Trompetenblumen präsentieren. Dafür sorgen Rankgerüste sowie so genannte wandgebundene „Living Walls“. Ergänzt wird das Konzept durch Dachbegrünung. Dadurch entsteht eine abwechslungsreiche, lebendige Fassade, die zur Kühlung im Sommer sowie zur Verbesserung des Mikroklimas beiträgt.

Erste Mieter können 2025 einziehen

Bezirksvorsteher Alexander Nikolai betont: „ In der Wehlistraße 161A schaffen wir mit dem Gemeindebau NEU ein hochmodernes und nachhaltiges Haus. Mit dem bereits fertiggestellten Karlheinz-Hora-Hof sowie dem gerade in Bau befindlichen Projekt in der Dr.-Natterer-Gasse ergibt dies insgesamt 552 neue Gemeindewohnungen für mehr als 1.000 Bewohner. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn voraussichtlich Ende 2025 die ersten Mieter einziehen können!“

Neun Bauten bereits übergeben

Mit dem Karlheinz-Hora-Hof im 2. Bezirk, der Schäffergasse im 4. Bezirk, dem Barbara-Prammer-Hof und der Wohnhausanlage am Eisring Süd im 10. Bezirk, dem Wildgarten-Hof und Elisabeth-Schindler-Hof im 12. Bezirk, den Gemeindebauten in Neu Leopoldau und an der Ottilie-Bondy-Promenade im 21. Bezirk sowie in der Seestadt im 22. Bezirk wurden bisher insgesamt über 1.030 Gemeindewohnungen NEU ihren Bewohner übergeben.