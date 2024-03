Lesen ist deine Superkraft: Nutze sie am Vorlesetag!

Der Österreichische Vorlesetag holt am 21. März das Lesen und Vorlesen vor den Vorhang. Lesen fördert nicht nur Kreativität sowie Fantasie, es ist auch ein Grundstein für informiertes und gutes Leben.

Leider gibt es in Österreich etwa 10 bis 20 Prozent funktionale Analphabeten, also Menschen, die nicht sinnerfassend lesen können. Der Österreichische Vorlesetag will helfen und setzt in Kooperation mit dem Bildungsministerium und zahlreichen weiteren Partnern ein starkes Zeichen für Lesen, Vorlesen und Literatur!

Prominente Vorleser

Viele prominente Persönlichkeiten stellen sich in den Dienst der guten Sache und lesen vor: allen voran Bildungsminister Martin Polaschek, der Schulklassen ins Ministerium einladen und selbst vorlesen wird, Johanna Rachinger, Toni Faber, Michael Schottenberg und zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft und Politik wie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, der Landeshauptmann der Steiermark Christopher Drexler oder Wiens Altbürgermeister Michael Häupl.

Jeder kann mitmachen

Auch der Sport ist vertreten: So gibt es Lesungen der Fußballklubs Rapid Wien und Austria Wien. Und das Beste: Alle können mitmachen, denn jede Vorlesung zählt! Wer sich online für eine Vorlesung anmeldet, bekommt wie jedes Jahr das gratis Vorlesebuch zugesandt.

INFO

21. 3. 24

vorlesetag.eu