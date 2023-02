Letzte Generation: Mehrere Blockadeaktionen in Wien

Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Letzten Generation blockierten Montagvormittag den Verkehr an mehreren Punkten. Betroffen waren unter anderem der Döblinger Gürtel und die Praterstraße. Zusätzlich klebten sich vier Mitglieder auf die Mautbrücke der Praterbrücke Höhe Donauinsel. Damit startete die Organisation in die zweite Woche der im Vorfeld angekündigten zweiwöchigen Blockadeaktion.

Zweiwöchiger Protest

Bereits zum 6. Mal in Folge legten damit die Aktivisten den Wiener Frühverkehr lahm. Zu den zentralen Forderungen der Organisation zählen ein gesetzlich verankertes Fracking-Verbot sowie Tempo 100 auf allen heimischen Autobahnen.

Die zweiwöchige Protestaktion startete am 13. Februar am Naschmarkt. An den darauf folgenden Tagen plagten Autofahrer Störaktionen im Bereich Schloss Schönbrunn, Westbahnhof sowie am Margaretengürtel. Letzten Freitag folgten mehrere Blockaden unter anderem auf der Ost-Autobahn.