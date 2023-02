Mehrere Klima-Blockaden in Wien: Ostautobahn betroffen

Neuer Tag, neue Klebe-Aktion. Am fünften Tag der zweiwöchigen Protestaktion hatten die Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation die Schüttelstraße und die Ostautobahn im Visier. Wie in den Vortagen klebten sich die Aktivisten am Freitagvormittag auf die Fahrbahn. Erstmals wurden mehrere verschiedene Örtlichkeiten gleichzeitig blockiert.

Ostautobahn

„Die Räder auf der Ostautobahn stehen still“, teilte die Organisation auf Twitter mit. Den Frühverkehr blockierte man die Ostautobahn. Auch im Bereich Schüttelstraße und Stadionbrücke kam es zu Blockaden. Eine zentrale Forderung der Organisation ist ein Tempolimit von 100 km/h auf den Autobahnen.

Am Montag begann die zweiwöchige Protestwelle der Letzten Generation. Nachdem der Frühverkehr am Naschmarkt blockiert wurde, folgte am Dienstag der Bereich um das Schloss Schönbrunn. Mittwoch blockierten die Klimaaktivisten den Verkehr rund um den Westbahnhof, Donnerstag folgte eine Blockadeaktion am Margaretengürtel.