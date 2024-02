Liesing: Beim Spaziergang plaudert es sich besser

Neben den alljährlichen Hausbesuchstouren, Unternehmensbesuchen oder Bürgerstammtischen lädt die ÖVP Liesing jetzt interessierte Bürger zu Grätzlbegehungen von Mauer bis Atzgersdorf.

Gemeinsame Spaziergänge durch die Grätzel im 23. Bezirk stehen schon in Kürze auf der Agenda der Liesinger Volkspartei. Doch es geht nicht nur ums Gehen. Aufs Tapet sollen auch all jene Themen kommen, die die Anrainer Anrainer beschäftigen. Der ÖVP Liesing sind vor allem die Themen Verbauung, Gesundheitsversorgung oder Sicherheit ein großes Anliegen. Zu 3 bestimmten Zeitpunkten möchte man sich in 3 Grätzln treffen, um gemeinsam an Ideen für die Grätzl zu arbeiten und die Anregungen der Bevölkerung mitzunehmen.

Dazu Patrick Gasselich (Bezirksvorsteher Stv.) und Philipp Stadler-Simbürger (Klubobmann ÖVP Liesing) unisono „Die Politiker im Bezirk sind die erste und eine der wichtigsten Ansprechstellen für die Anliegen der Liesinger Bevölkerung. Uns und dem gesamten Team der Liesinger Volkspartei ist es deshalb ein großes Anliegen, im ständigen und direkten Austausch mit den Bewohnern zu stehen. Gemeinsam mit den Bewohnern des Bezirks wollen wir uns den drängenden Themen wie der unkontrollierten Verbauung, den fehlenden Gesundheitseinrichtungen, den Unsicherheitshotspots und vielen weiteren Bereichen annehmen.“

Die Termine

Gestartet wird mit den Grätzln rund um den Liesinger Platz, den Maurer Hauptplatz und den Atzgersdorfer Kirchenplatz, wo sich auch jeweils die Treffpunkte befinden. Gerade in Liesing und Mauer gibt es momentan Berichte von Jugendbanden, die ihr Unwesen treiben, weshalb hier ein starker topFokus besteht. Atzgersdorf ist generell ein sehr dynamischer Bezirksteil, vor allem mit dem Stadtentwicklungsgebiet Carree Atzgersdorf, welches das dortige Grätzl wesentlich weiterentwickelt hat.

Die ersten Grätzlbegehungen: