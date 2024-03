Liesing: Der Osterhause bereitet sich auf das Fest vor

Osterhasen aus zartschmelzender Schokolade, bunte Präsent-Eier, fruchtiges veganes Gelee und frische Waffelspezialitäten, soweit das Auge reicht – bei der Confiserie Heindl im 23. Bezirk läuft die Produktion für das anstehende Osterfest auf Hochtouren.

In der Produktion der Wiener Confiserie Heindl fließen jedes Jahr ganze 7 Tonnen Schokolade in die Entstehung von etwa 70.000 Osterhasen. Seit 2013 teilt sich Hase Jimmy das Rampenlicht im Osterregal mit Österreichs erster Osterhäsin Kimy.

Sie werden in Liesing mit viel Liebe von Hand gegossen und überzeugt geschmacklich mit exquisiter Confiserie-Qualität. Dafür wird sie jedes Jahr wieder mit Auszeichnungen von u.a. Falstaff bedacht und zum „Besten Schoko-Osterhasen Österreichs“ auserkoren. Das Geheimnis hinter dem einzigartigen Geschmack: Kimy wird (ebenso wie Partner Jimmy) aus einer speziellen Milchschokolade gefertigt, die ausschließlich mit Rohrzucker hergestellt wird.

Zartrosa Schoko-Euphorie: Osterhase Ruby

Warum sollte ein Osterhase nicht auch mal im zarten rosaroten Kleid erscheinen? Neben Vollmilch-, Edelbitter- und weißer Schokolade gesellte sich vor einigen Jahren eine ganz neue Sorte hinzu, die nicht nur ein Blickfang im Osternest ist, sondern auch geschmacklich überzeugt: die „Ruby“-Schokolade.

Diese einzigartige Schokolade wird aus den besonderen „Ruby“-Kakaobohnen gewonnen, die nicht nur eine intensive, natürliche rosa Färbung während der Verarbeitung entwickeln, sondern auch ein vollkommen einzigartiges Geschmackserlebnis bieten, das an fruchtig-frische Beeren erinnert – und das alles ohne (!) künstliche Farbstoffe und Fruchtaromen.

Der Osterhase in veganer Pracht

Nach dem erfolgreichen Debüt im letzten Jahr ist der vegane Hase aufgrund der großen Beliebtheit ein fester Bestandteil des heurigen Ostersortiments. Er wird traditionell von Hand in Wien-Liesing gegossen und mit Edelbitterschokolade aus 100 Prozent Fairtrade-Kakao hergestellt.

Das Besondere an diesem Hasen ist seine einzigartige Rezeptur, die ihm einen besonders zarten Schmelz verleiht. Dadurch schmeckt die Schokolade ausgesprochen mild, fast cremig, was an Milchschokolade erinnert. Ein Genuss für alle, unabhängig von der Ernährungspräferenz.

Farbenfrohe Confiserie-Eier



Ein absolutes Highlight und einzigartig in Österreich: Schoko-Eier in Confiserie-Qualität und in mehr als 20 verschiedenen Sorten. Von Nougat-Crisp über Marille-Joghurt und Schwarzwälder-Kirsch bis hin zu Champagner bleiben hier keine süßen Wünsche offen.

Die beliebten Kreationen sind in drei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: Als Füllung in den handgefertigten Präsent-Eiern in div. Größen und Farben, von denen jährlich mehr als 40.000 Stück verkauft werden, im Rahmen einer ovalen Oster-Bonboniere, wahlweise mit oder ohne Alkohol sowie als Einzelstücke zum Auswählen ganz nach persönlichem Geschmack in allen HEINDL-Filialen.

Alle Spezialitäten sind in den 30 HEINDL-Shops und im HEINDL Online Shop erhältlich. Die Schoko-Hasen und die Präsent-Eier sind lediglich in den Shops verfügbar – sie sind nämlich so zart, dass sie auf dem Postweg vermutlich zu Bruch gehen würden.