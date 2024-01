Liesing: Mit Rad und Tat geht es in das neue Jahr

Das Bezirksbudget ist beschlossen und die Projekte für heuer sind finanziert. So geht die Renaturierung des Liesingbachs weiter und Pedalritter dürfen sich freuen.

Der Anfang des Jahres ist stets ein guter Moment um einen ersten Blick in die Zukunft zu werfen. Und dabei gibt es schon jetzt einiges zu sehen. Besonderen Grund zur Freude haben 2024 all jene, die im 23. Bezirk gerne mit dem Fahrrad unterwegs sind. „Im April wird das fertige Radwegekonzept für Liesing vorgestellt.“, so BV Gerald Bischof.

Büroleiter Wolfgang Ermischer spoilert schon „Ich kann verraten: Die Lücke im Liesingbachradweg bei Atzgersdorf soll dann geschlossen werden.“ Schon in Arbeit: Am Radweg in der Wohnparkstraße wird bereits fleissig gebaut und soll im Sommer fertig sein.

Na bitte – Geht doch

Per pedes durch den Bezirk? Das soll zukünftig noch leichter und sicherer werden. „Der Masterplan Gehen für Liesing wurde jetzt beauftragt und ich rechne damit, dass die Ergebnisse im Herbst präsentiert werden können.“, so Bischof.

Neben diesen Leuchtturmprojekten ist auch noch die Fertigstellung der Fabrik1230 und die damit verbundene Abrundung und teilweise Neugestaltung des Grätzels rund um diese. Die Sanierung der VS Prücklmayrgasse wird heuer fertiggestellt und der Liesingbach weiter Richtng Westen renaturiert inklusive der Unterquerung der Triester Straße.