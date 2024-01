Liesing: Schüler im Einsatz für unsere Mutter Natur

Gemeinsam mit Naturpädagoginnen des Biosphärenpark Wienerwald pflegten 372 Liesinger Schüler aus Volksschulen, Mittelschulen und Gymnasien die Himmelswiese und den Georgenberg.

Liesing ist einer der grünsten Bezirke Wiens. Doch wo viel Wald und Wiese, wartet auch viel Arbeit, denn auch unsere Mutter NAtur will gepflegt. Eine Aufgabe, der sich jetzt 372 Liesinger Schüler Volksschulen, Mittelschulen und Gymnasien stellten. Gemeinsam waren sie am Georgenberg und der Himmelswiese im Einsatz. Dabei schnitten sie Büsche zurück und sorgten dafür, dass der wertvolle Lebensraum für viele Arten erhalten bleibt und nicht zuwächst. Bezirksvorsteher Gerald Bischof begrüßt das jährliche Projekt: „Die Kids leisten hier nicht nur sehr wertvolle Arbeit, sie lernen auch viel Wissenswertes über die vielfältige Natur in ihrer Umgebung!“

„Ausgezeichnete“ Arbeit

Als Dank für ihren Beitrag zum Naturschutz erhielten sie aus nun Urkunden und Buttons mit einer Tierart, die von den Pflegemaßnahmen profitiert. „Es ist uns eine besondere Freude zu sehen, dass schon die Jüngsten voller Feuereifer bei der Sache sind und sich für den Artenschutz im Biosphärenpark Wienerwald einsetzen. Ein großer Dank gebührt auch den Direktorinnen und Direktoren mit ihren Lehrkräften, die Jahr für Jahr bei den Freiwilligeneinsätzen mitmachen und so die Biosphärenpark-Idee schon an die nächste Generation weitergeben“, bedankt sich Biosphärenpark Direktor Andreas Weiß.