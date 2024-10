Liesing setzt leuchtendes Zeichen gegen das Vergessen

Am 10. November 1938 wurde die Synagoge des „Israelitischen Bethausvereins Minjan in Liesing“ in Brand gesetzt und zerstört. Eine dunkle Stunde, die durch ein leuchtendes Lichtsignal in Erinnerung gerufen wird.

Am 7. November 2024 gedenkt man wieder gemeinsam der Zerstörung der Liesinger Synagoge, diesmal zusammen mit Or Chadasch – Liberale Jüdische Gemeinde Wien und dem Kulturverein Vienna Royal Philharmonic, der Kompositionen der vertriebenen jüdischen Komponisten Franz Ippisch und Herbert Zipper spielt.

Beginn: 7. November, 19:00 Uhr, Liesinger Platz

Gedenkworte spricht Bezirksvorsteher Gerald Bischof.

Die Veranstaltung endet nach einem Lichterzug mit Kerzen zum ehemaligen Standort der Synagoge in der Dirmhirngasse 112 und einem „Stillen Gedenken“. Zum Sichtbarmachen der Synagoge mit Lichtsignalen wird ersucht, Kerzen oder Taschenlampen mitzubringen.