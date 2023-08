Life Lounge: zum Check-up ins Einkaufszentrum

Wer Shopping mit einem Gesundheits-Check-up verbinden möchte, bekommt ab 8. September die Gelegenheit dazu – wenn die Life Lounge der Wiener Gesundheitsförderung durch ausgewählte Einkaufszentren auf Tour geht.

Kostenloser Blutdruck-Check, Biofeedback und vieles mehr – an den Wochenenden zwischen 8. und 30. September kann man sich in der Life Lounge der Wiener Gesundheitsförderung nützliche Tipps für einen gesunden Lebensstil holen. „Bei unserer Life Lounge Herbsttour setzen wir den Schwerpunkt auf Herz-Kreislauf-Gesundheit. Die Menschen können kostenlos ihre Blutdruckwerte feststellen lassen und erhalten hilfreiche Tipps“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG. An jeweils zwei Tagen werden in verschiedenen Einkaufszentren die Gesundheitsangebote der Life Lounge präsentiert – dabei wird gezeigt, wie der Blutdruck am besten selbst gemessen werden kann und was ein biofeedbackgestütztes Atemtraining bewirkt.

Die Termine

Lugner City, 1150 Wien:

Freitag, 8. September 2023, 9 bis 19 Uhr WiG Life Lounge Herbsttour

Samstag, 9. September 2023, 10 bis 18 Uhr, WiG Life Lounge bei Wiener Herz-Kreislauf-Event

Shopping Center Nord, 1210 Wien

Freitag, 15. September 2023, 9 bis 19 Uhr, WiG Life Lounge Herbsttour

Samstag, 16.September 2023, 10 bis 18 Uhr, WiG Life Lounge bei Wiener Herz-Kreislauf-Event

Millennium City, 1200 Wien

Freitag, 22. September 2023, 9 bis 19 Uhr, WiG Life Lounge Herbsttour

Samstag, 23. September 2023, 10 bis 18 Uhr, WiG Life Lounge bei Wiener Herz-Kreislauf-Event

Columbus Center, 1100 Wien

Freitag, 29. September 2023, 9 bis 19 Uhr, WiG Life Lounge Herbsttour

Samstag, 30. September 2023, 10 bis 18 Uhr, WiG Life Lounge bei Wiener Herz-Kreislauf-Event