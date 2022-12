Rudolfsheim-Fünfhaus: Lil’Italy eröffnet zweiten Standort

2017 wurde die neapolitanische Pizza zum Weltkulturerbe erhoben. Jetzt dreht sich in der Schweglerstraße 37 alles um diese mediterrane Köstlichkeit.

Zweiter Standort

Am 7. Dezember eröffnete die Unternehmerfamilie Danesh ihr zweites Lil’Italy und setzt, wie bereits am Standort in der Wiener Innenstadt, auf authentische Spezialitäten aus italienischen Qualitätszutaten und eine gehörige Prise Dolce Vita im Westen von Wien.

Während das 2020 eröffnete Lil’Italy auf der Kärntnerstraße für ein bunt gemischtes Publikum aus Touristen und Wienern konzipiert wurde, wird der zweite Standort vor allem letzteren vorbehalten sein.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass unser erstes Lil‘ Italy sowohl von Besuchern als auch von Einheimischen so fantastisch aufgenommen wurde. Gerade in der Hauptsaison hat uns das jedoch bisher schon oft vor das Dilemma gestellt, unseren Stammgästen aufgrund der hohen Auslastung spontan keinen Platz mehr anbieten zu können“, erklärt Gastronom Ben Danesh den zweiten, auf die heimischen Pizzaliebhaber ausgerichteten Standort abseits aller touristischen Pfade.

Bier zu Pizza

„So wie in Italien selbst auch, servieren wir im Lil‘ Italy zu unseren Pizzen gerne ein kühles Bier. Dass unsere südlichen Nachbarn zu ihrer Pizza hauptsächlich Wein trinken würden, ist ein kleiner Mythos“, bricht Ben Danesh eine Lanze für den Gerstensaft und ergänzt: „Auch wenn es auf unserer Karte eine gut recherchierte Bier-Empfehlung zu jeder Pizza gibt, kommen natürlich auch Wein- und Pasta-Liebhaber auf ihre Kosten.“