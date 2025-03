Osterfreude in Schönbrunn: Das Goldhasenfest kehrt zurück

Mit dem Frühling kehrt nicht nur die Sonne zurück – auch ein beliebtes Event für Groß und Klein steht wieder vor der Tür: das 13. Lindt Goldhasenfest!

Am Palmsonntag, dem 13. April, verwandelt sich der Schlosspark Schönbrunn in Wien in ein wahres Schokoladenparadies. Ein Fest voller Genuss, Spiel, Kreativität und unvergesslicher Familienmomente wartet auf alle Besucher:innen.

Ein Paradies für Schokoladenliebhaber:innen

Herzstück des Festes ist – wie könnte es anders sein – der berühmte Lindt Goldhase. Ob beim Basteln, Naschen oder Entspannen: Überall steht der süße Schoko-Star im Mittelpunkt.

In der Goldhasen Werkstatt können die Besucher:innen ihren ganz persönlichen Goldhasen verzieren. Ob mit Himbeeren, Haselnüssen, bunten Streuseln oder extra Schokolade – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Der Lindt Maître Chocolatier steht mit Know-how und frischer Schokolade zur Seite.

Auf zur Goldhasensuche!

Ein Highlight für Kinder (und verspielte Erwachsene): die Goldhasensuche im Schlosspark. Wer an den Challenges auf goldhasensuche.at teilnimmt, kann mit etwas Glück ein begehrtes Ticket für die große Suche gewinnen. Die Schokohasen werden vom Osterhasen persönlich versteckt – Spannung und Spaß sind garantiert!

Kreativität für die ganze Familie

In der Bastelwerkstatt dürfen sich Groß und Klein kreativ austoben. Osterdekorationen, Karten oder kleine Geschenke – gemeinsam wird hier der Frühling gebastelt.

Auch bei der Airbrush-Tattoo-Station wird es bunt: Mit Blumen und frühlingshaften Motiven können sich Besucher:innen stilvoll in Szene setzen.

Entspannung, Unterhaltung und kulinarische Genüsse

Wer eine Pause vom Trubel sucht, findet sie in der Goldhasen Lounge – mit einem Glas Prosecco von Schlumberger oder einem Bio-Saft vom Lieglhof lässt es sich herrlich entspannen.

Auf der Festbühne gibt es Unterhaltung für alle Altersklassen – vom interaktiven Goldhasen-Quiz bis hin zu musikalischen und spielerischen Programmpunkten. Auch Gartenspiele, eine Schatzsuche und eine vielfältige Food Corner sorgen für Spaß und Stärkung zwischendurch.

Gemeinsam unvergessliche Erinnerungen schaffen

Mehrere Fotostationen laden dazu ein, die schönsten Momente mit Familie und Freunden festzuhalten – natürlich stilecht mit Goldhasen-Accessoires und Frühlingskulisse.

So kommt ihr zur Lindt Goldhasensuche

Die Teilnahme an der Goldhasensuche ist exklusiv für die Gewinner:innen der Online-Challenges auf goldhasensuche.at. Hier die Termine im Überblick:

1. Challenge : 10. – 17. März

: 10. – 17. März 2. Challenge : 18. – 24. März

: 18. – 24. März 3. Challenge : 25. – 31. März

: 25. – 31. März 4. Challenge: 1. – 7. April

Startschuss ist der 10. März um 9 Uhr – wer dabei sein will, sollte also schnell sein!

Ein Fest für alle

Ob mit oder ohne Ticket – das Lindt Goldhasenfest ist öffentlich zugänglich und kostenlos. Nur für die Teilnahme an der Goldhasensuche selbst braucht es ein gewonnenes Ticket. Es lohnt sich also, sein Glück zu versuchen!