Lohberger-CEO Hanusch leitet Führungswechsel ein

„Kaum eine andere Person verbindet man mit Lohberger so sehr wie Reinhard Hanusch. Die Positionierung und Etablierung Lohbergers in den vergangenen Jahren auf dem europäischen Markt basiert auf seiner Führung, seinem Handeln und Engagement. Wir danken Reinhard Hanusch für seine strategische Weitsicht, die umsichtige Entwicklung des Lohberger-Teams und sein tägliches Handeln und Sensibilisieren der Branche. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit in neuer Funktion für die Unternehmen der Austro Holding“

Kerstin Gelbmann Vorstand der Austro Holding