Long-COVID: Nur die Impfung schützt vor Langzeitfolgen

Gegen das gefährliche Corona-Virus hilft nur die Corona-Schutzimpfung. Sie schützt vor schweren Krankheitsverläufen und Langzeitfolgen, wie etwa Long-COVID. Schließen Sie daher am besten heute noch Ihre Grundimmunisierung mit der dritten Impfung ab!

Long-COVID kann verhindert werden

Das Corona-Virus ist gefährlich. Seit über zwei Jahren hält es die Welt in Atem. Fast 20.000 Menschen sind allein in Österreich an oder mit dem Virus verstorben. Eine Infektion kann schwere Krankheitsverläufe auslösen, die Behandlung ist dann oft nur in Krankenhäusern möglich. Viele Erkrankte klagen auch nach einer überstandenen Infektion über Beschwerden.

Die „Post-COVID-Syndrom“ oder „Long-COVID“ genannte Erkrankung ist noch wenig erforscht. Kurzatmigkeit, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Schlaflosigkeit und Erschöpfungsmerkmale – die Liste an Symptomen ist lang. Betroffene leiden stark darunter.

Nur die Impfung schützt vor schweren Krankeitsverläufen und Long-COVID!

So schützen Sie sich in Wien

Die Corona-Schutzimpfung steht in Wien allen Menschen kostenlos zur Verfügung. Geimpft wird in den acht Impfzentren der Stadt und im Austria Center Vienna. Eine Anmeldung kann telefonisch unter der Gesundheitshotline 1450 oder online unter impfservice.wien erfolgen.

Auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte impfen. Eine Liste aller Ordinationen, die eine Corona-Schutzimpfung anbieten, finden Sie hier. Um Anmeldung wird gebeten.

Wer sich spontan zur Impfung entscheidet – im Austria Center Vienna ist das Impfen täglich ohne Anmeldung möglich. Aktuelle Wartezeiten sind online ersichtlich, eine Anmeldung ist dennoch empfohlen.