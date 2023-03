Männer mit Geschmack: Sie haben Gespür für das Schöne

Wer nach Wohnaccessoires abseits der 08/15-Klassiker sucht, wird im Concept-Store „Die Sellerie“ im 7. Bezirk mit Sicherheit fündig.

Als Art-Direk­toren haben Georg Leditzky und Patrick Bauer schon von Berufs wegen her ein Auge für schicke Designs: Betritt man ihren Laden in der Burggasse 21, spiegelt sich ihr guter Geschmack in jedem einzelnen der Regale wider – von exquisiten Designer­­-vasen über ausgewählte Küchen­­accessoires und Wohntextilien bis zu stilvollen Keramikstücken. Die beiden verstehen es, unsere Wohnungen aufzuhübschen.

Wiener Bezirksblatt: Ihr habt vor mittlerweile 13 Jahren euren Concept-Store gegründet – für welches Lebens­gefühl steht „Die Sellerie“?

Georg Leditzky: Als wir 2010 mit unseren damaligen Mitgründern die „Sellerie“ eröffnet haben, wollten wir einen Ort schaffen, an dem sich Design­-Interessierte und Menschen mit Lust aufs „schöne Leben“ treffen und austauschen können.

Patrick Bauer: Zu dieser Zeit haben wir mit Staunen die neuen Concept-Stores in Berlin am Prenzlauer Berg oder im Londoner Islington verfolgt – und so wuchs der Wunsch, ein ebenso alternatives (Shop-) Konzept auch in Wien zu ver­wirklichen. Auch heute sehen wir die „Sellerie“ immer noch als Ort der Begegnung für Talent, Handwerk und Begeisterung für Design.

(C) Sellerie / diesellerie.com: Freiraum in der Parkspur. Der gemütliche Schanigarten von „Parxs“.

Welche eurer Produkte liegen euch besonders am Herzen?

Georg: Die von uns entworfene und in Österreich hergestellte „Sellerie“-Eigenkollektion ist stetige Motivation und Antrieb für neue Begegnungen, Ent­deckungen und Inspirationen. Optik, Haptik und Material spielen dabei eine entscheidende Rolle. Hierzu ­zählen zum Beispiel unsere beiden Glasvasen „Hildegard“ und „­Marlene“ oder unsere beliebten Raumdüfte „Naschmarkt“ und „Villa Wald­ruh“, die wir gemeinsam mit der „Seiferei“ im Weinviertel kreieren.

Bei euch gibt es auch die „Sellerie Artist Edition“ zu erstehen …

(C) Sellerie / diesellerie.com: „Die Sellerie“ bietet eine feine Auswahl an zeitlosen Wohnaccessoires.

Georg: Wir laden Künstler, Foto­grafen oder Designer ein, exklusive Kunstdrucke in limitierter Auflage für unsere stetig wachsende „Sellerie“-Eigen­kollektion zu gestalten – diese sind signiert und nummeriert.

Was steckt hinter der Aktion „Meet the Maker“, bei der ihr regelmäßig heimische Künstler und Produzenten zu euch in die „Sellerie“ bittet?

Patrick: Neben nachhaltigen und transparenten Produktionsbedingungen steht bei uns vor allem die Nähe zu unseren ­Designern und Kunden im Vordergrund. Im Rahmen ­unserer „Sellerie“-Eventreihe „Meet the Maker“ können ­unsere Kunden die Menschen hinter der Idee, dem Objekt, der Marke persönlich kennenlernen!

Georg: Da die letzten Jahre pandemiebedingt ein ziemliches Loch in unserem „Sellerie“-Veranstaltungskalender hinterlassen haben, gibt uns „Meet the Maker“ außerdem die Möglichkeit, unseren Store auch wieder als sozialen Treffpunkt und Ort der Begegnung zu etablieren.

Ihr seid beide aus Wien – was schätzt ihr am Standort der „Sellerie“, dem Grätzel rund um den Spittelberg, ­besonders?

Georg: Wir sind nach wie vor große Fans der Burggasse – in den letzten Jahren hat sich hier viel getan und viele neue Shops und Lokale sind dazugekommen. Wir lieben den Blick von der „Sellerie“ Richtung Innere Stadt ganz besonders und genießen es, in nur wenigen Minuten im Volks- oder Burggarten sein zu können.

Patrick: Besonders in den Frühlings- und Sommer­monaten lässt es sich am späten Nachmittag ganz wunderbar vor unserem Showroom in ­unserem Parklet des Wiener Start-ups „Parxs“ dem bunten Treiben in der Burggasse beiwohnen – am besten mit einem Aperitif in der Hand!

Gibt es etwas, das ihr hier gerne optimieren würdet?

Patrick: Wir würden uns sehr freuen, wenn dem Spittelberg auch abseits des Weihnachtsmarktes etwas mehr Beachtung geschenkt werden würde, damit er ganzjährig zu einem abwechslungsreichen Grätzel wird, das für Anrainer, Locals und Touristen gleichermaßen attraktiv ist!