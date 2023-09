Manege frei: Der Zirkus ist ab heute in der Stadt

Ein Zirkus wie damals! Vom 1. September bis 5. November gastiert Österreichs traditionellster Zirkus, der Circus Louis Knie, mit dem neuen Programm „It`s Showtime“ in Neu Marx im 3. Wiener Gemeindebezirk.

Waghalsige Artisten, spektakuläre Akrobatik, edle Pferde und viel Humor. Seit mehr als 200 Jahren begeistert die Circus-Dynastie Knie das Publikum auf der ganzen Welt mit ihren spektakulären Darbietungen. Jetzt auch wieder einmal in Wien. Vom 1. September bis 5. November gastiert Österreichs traditionellster Zirkus, der Circus Louis Knie, mit dem neuen Programm „It`s Showtime“ in Neu Marx im 3. Wiener Gemeindebezirk. Die Besucher erwartet eine nostalgisch-romantische Zirkusshow mit lustigen Clowns, anmutigen Zirkusprinzessinnen, spektakulären Pferde- und Hunde-Dressuren und natürlich viel Popcorn und Zuckerwatte.

Zurück in die Vergangenheit

Das Programm ist eine nostalgische Reise in die „gute alte Zeit“, als noch keine Computer die Regie übernahmen. Alles leuchtet und glitzert und die Stimmung unter der Zirkuskuppel schwankt zwischen atemloser Spannung angesichts der Luftakrobaten und Kinderlachen, wenn Clowns und Tiere durch die Manege toben. Zirkusdirektor Louis Knie junior: „Hier ist alles echt und ohne doppelten Boden. Echte Menschen zeigen, was sie jahrelang am Trapez, am Seil oder in der Manege gelernt haben. Und zum Beispiel meine edlen, weißen Araber so hautnah zu erleben, ist für die Kinder ein Erlebnis, das sie ihr Leben lang nicht vergessen werden!“

Die Details zum Spektakel

Was: Circus Louis Knie „It’s Showtime!“

Wann: 1. September bis 5. November 2023

Wo: Neu Marx, Maria-Jacobi-Gasse, 1030 Wien

Vorstellungen zweimal täglich:

Freitag und Samstag um 15:00 Uhr und 19:00 Uhr

Sonn- & Feiertag um 11:00 Uhr und 15:00 Uhr.

Montag ist Familientag: 15:00 Uhr mit vergünstigten Preisen: Loge Mitte: € 15.- Block1, Block 2, Block 3: € 10.-

Tickets für die Show gibt’s ab 18 Euro am „Circus Telefon“ 0664/1919 700 oder unter tickets.louisknie.com.