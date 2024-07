Mangrovenbäume für die Läufer des Vienna Night Run!

Der Vienna Night Run am 26. September unterstützt ein internationales Baumpflanz-Projekt: Für jeden Teilnehmer wird ein Mangrovenbaum im Regenwald gepflanzt.

Wer bei der Anmeldung zum Night Run auf das dazugehörige Laufshirt verzichtet, für den wird sogar noch ein zweiter Baum gepflanzt. Beim Lauf selbst gibt es heuer statt Plastikflaschen Wiener Quellwasser in umweltfreundlichen Maisstärkebechern.

Mit dem Öffi statt dem Auto

Durch das Baumpflanz-Projekt wird der Vienna Night Run heuer erstmals mehr CO2-Emissionen pro Teilnehmer binden, als er ausstößt und somit ein klimafreundliches Laufevent sein. Um noch mehr für den Umweltschutz zu tun, appellieren die Veranstalter, klimaneutral mit den Öffis oder dem Fahrrad anzureisen.

Müllvermeidung und -entsorgung

Weiters werden die Teilnehmer gebeten, ihren Maisstärkebecher ein weiteres Mal aufzufüllen anstatt einen zweiten Becher zu verwenden und darauf zu achten, anfallenden Müll in den richtigen Tonnen zu entsorgen. Bei der größten Laufnacht des Jahres will man gemeinsam einen Schritt in Richtung einer grüneren Zukunft gehen.

Facts zum Vienna Night Run

Termin: 26. September 2024

Distanz: 5 km, eine Runde um die nächtliche Wiener Ringstraße

Start: Start ab 20:15 Uhr – Ringstraße Höhe Burgring / Naturhistorisches Museum

Ziel: Ringstraße Höhe Opernring / Göthe Denkmal

Heldenplatz: Hauptbühne, Gastronomie, Company Zone Garderoben, Umkleiden

Nähere Infos unter viennanightrun.at

Anmeldung hier