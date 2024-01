Marchfelderhof: Gedenkmedaille & Stammtisch für Waltraut Haas

Im Marchfelderhof, einem traditionsreichen Gasthaus mit langer Geschichte, wurde erst kürzlich ein besonderer Abend zelebriert. Waltraut Haas, eine österreichische Schauspiellegende, wurde an diesem Abend ein eigener Stammtisch gewidmet.

Die Wände des Gasthauses erzählen Geschichten von unzähligen Festen und Feierlichkeiten, die hier im Laufe der Jahre stattgefunden haben. Nicht nur das, sondern auch persönliche Andenken und Auszeichnungen schmücken den Raum und erinnern an das beeindruckende Lebenswerk von Waltraut Haas, auch bekannt als „Mariandl der Nation“.

Ein Blick zurück auf 77 Jahre Bühnen- und Filmpräsenz

Mit stolzen 77 Jahren Bühnen- und Filmpräsenz blickt Waltraut Haas auf eine bemerkenswerte Karriere zurück. Ihr Durchbruch erfolgte vor genau 77 Jahren, als sie als „Mariandl“ im Heimatfilm „Hofrat Geiger“ brillierte. Das Wachauer Mädl eroberte die Herzen des Publikums und etablierte sich als feste Größe in der österreichischen Filmgeschichte.

Erinnerungen an besondere Momente mit Erwin Strahl

Marcus Strahl, der stolze Sohn von Waltraut Haas, teilt mit einigen Tränen in den Augen Erinnerungen an besondere Familienmomente. Geburtstage, Hochzeitstage, Heringsschmaus und Ganslessen sind nicht nur Festlichkeiten, sondern auch kostbare Erinnerungen an seinen viel zu früh verstorbenen Vater, Erwin Strahl. Diese gemeinsamen Momente schaffen eine emotionale Verbindung, die über die Jahre hinweg Bestand hat.

Verleihung der Gerhard Bocek Gedenkmedaille 2024

Der Höhepunkt des Abends war zweifellos die Verleihung der Gerhard Bocek Gedenkmedaille 2024. Waltraut Haas ist nicht nur ein geschätzte Gast, sondern vielmehr eine enge Freundin des Hauses und eine langjährige Wegbegleiterin des Marchfelderhof Gründers und Erfinders, Gerhard Bocek. Die Auszeichnung trägt den Namen des Mannes, der das Gasthaus mit Leidenschaft und Hingabe geschaffen hat. Alle Anwesenden sind sich einig: Waltraut Haas hat diese Ehrung mehr als verdient.

Ein kulinarischer Wunsch nur zur Hälfte erfüllt

Als besondere Geste des Abends sollte Waltraut Haas ihre Lieblingsspeise serviert werden: Backhenderl mit Marchfelder Spargel. Doch leider konnte nur die Hälfte dieses kulinarischen Wunsches erfüllt werden. Der Spargel lässt sich aufgrund der Jahreszeit erst in guten zwei Monaten genießen. Doch die Vorfreude darauf ist groß, und wenn es soweit ist, verspricht der Gasthausbesitzer schmunzelnd eine doppelte Portion für die beliebte Schauspielerin.