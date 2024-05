Margareten: MUGLI macht Station im Grätzl

Der mobile Schauraum macht Halt auf der Wiedner Hauptstraße und soll die Bewohner:innen für diverse Fassaden- und Dachbegrünungen begeistern.

Dass vom Bezirk die Themen Umweltschutz und Klimawandel ernst genommen werden, hat der abwechslun­gs­reiche Klimatag in der Redergasse gerade deutlich bewiesen. Margareten liegt aber auch weiterhin sehr viel daran, die Projekte des 5er-Klimateams umzusetzen – daher unterstützt der Bezirk mit dem MUGLI das Konzept „Fassadenbegrünung und mehr“.

Begrünung zum “Angreifen”

MUGLI ist ein mobilerSchauraum, der durch Österreich tourt und verschiedenen Fassaden-, Dach-und Innenraumbe­grün­ungen erlebbar macht – naturbasierte Lösungen zum Angreifen

sozusagen. Gerade in dichtverbauten Stadtgebieten soll MUGLI darauf aufmerksam machen, welche grünen Möglichkeiten es gibt, die für mehr Lebensqualität in der City sorgen können. Am 29. Mai und am 6. Juni macht MUGLI Station auf der Wiedner Hauptstraße 94. Zwischen 16.30 und 18.30 Uhr können sich Interessierte über unterschiedliche Begrünungssysteme und -elemente, wie Rankhilfen informieren.