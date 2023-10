Margareten: Neues Grätzl-Zentrum öffnet seine Pforten

Das wohnpartner Grätzl-Zentrum Reumannhof-Margaretengürtel im 5. Bezirk wurde nun feierlich eröffnet. Es dient als Ort für Beratungen, Bildung und Weiterbildung sowie als Freizeit-Treff für die umliegenden Bezirke.

Im Rahmen der Eröffnung präsentierte das neue Grätzl-Zentrum ein buntes Programm für alle Altersgruppen: Am Vormittag wurde gemeinsam mit Nachbarn gekocht. Die dabei verzehrten Kalorien ließen sich danach beim Sport-Workout leicht verbrennen. Am Nachmittag schaute der Kasperl vorbei und Hobbybastler konnten Kräuterschnecken und Topfaufbewahrungen fertigen. Krönender Abschluss war die große Lichtinstallation von Wiener Lichtblicke „Demokratie im Licht der Kunst“, wobei der Reumannhof in neuem Licht erstrahlte.

Ein zweites Zuhause im eigenen Grätzl

Die wohnpartner Grätzl-Zentren wollen für die Menschen in der Umgebung ein zweites Zuhause sein. Sie bieten ein umfangreiches kostenloses Programm, Unterstützung bei Nachbarschaftskonflikten (inkl. Mediation in herausfordernden Fällen) sowie Infos über Hilfs- und Unterstützungsangebote der Stadt. Zudem sind sie eine Anlaufstelle für Ehrenamtliche, wie etwa Mietervertreter. „Alle Bewohner sind herzlich eingeladen, am breitgefächerten Angebot teilzunehmen“, betont Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Bezirksübergreifende Freude über neues Zentrum

Silvia Jankovic und Markus Rumelhart, Bezirksvorsteher von Margareten und Mariahilf, bestätigen: „In Wien funktioniert das Zusammenleben sehr gut – gerade im Gemeindebau kennen und helfen sich viele Menschen. Das ist kein Zufall, sondern der Verdienst vieler Beteiligter wie zum Beispiel wohnpartner. Diese bringen mit Aktivitäten wie gemeinsamem Kochen oder Garteln, aber auch durch Konfliktvermittlung die Menschen zusammen.“ Auch der Meidlinger Bezirksvorsteher Wilfried Zankl freut sich: „Der Gemeindebau gehört zu Meidling wie das berühmte ‚L‘. Die Arbeit von wohnpartner ist daher fixer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens im Bezirk. Die heutige Eröffnung des neuen Grätzl-Zentrums ist Anlass, dafür einmal ein herzliches Dankeschön auszusprechen.“

Basisprogramm mit lokalen Zusatzangeboten

Die im Bericht genannten Programmpunkte sind an jedem der neun wohnpartner-Standorte verfügbar. Darüber hinaus gibt es lokale Zusatzangebote, die sich unter anderem nach der Nachfrage oder den Räumlichkeiten richten. So überzeugt das Grätzl-Zentrum Wienerberg mit einem vielfältigen Sportangebot, die Bassena 10 in Favoriten lädt zum Eltern-Kind-Café und das Grätzl-Zentrum Kaisermühlen punktet mit Schach für Frauen und Kochen für Männer. wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer dazu: „Es ist uns auch ein großes Anliegen, Zusatzwünsche der Besucher zu verwirklichen. Daher sind wir jederzeit offen für spannende Vorschläge und Ideen!“