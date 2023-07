Mariahilf: Pensionist wurde in Apotheke überfallen

Ein derzeit noch flüchtiger Mann hat einen 80-jährigen in einer Mariahilfer Apotheke ausgeraubt. Die Fahndung läuft.

Ein Unbekannter Mann packte den Rentner in den Geschäftsräumen am Arm und durchsuchte ihn nach Bargeld. Er konnte mit einem mittleren zweistelligen Betrag flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief vorerst erfolglos. Die Polizei ersucht die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310-43220 bzw. 43800 erbeten.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 25-35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Statur, schwarzer Vollbart, kurze schwarze Haare

Bekleidung zum Tatzeitpunkt: schwarze Jacke, dunkle Hose, helle Sneakers