Mariahilf: Radflohmarkt für den guten Zweck

Am Freitag, 7. Juni 2024, gibt es auf dem Platz vor der Kirche Mariahilf einen Benefiz-Radflohmarkt zu Gunsten krebskranker Kinder in der Ukraine.

Fahrradliebhaber aufgepasst: Egal ob ein kostengünstiges Zweitrad bereits ab 80 Euro, einen kleinen Flitzer für die Kinder oder einfach nur das kurze Eintauchen in eine andere Kultur: Am Freitag, den 7. Juni 2024, steht der Kirchenplatz in der Barnabitengasse 14 mit einem Benefiz-Radflohmarkt ganz im Zeichen der Ukraine. „Der Reinerlös dieses Aktionstages wird für die medizinische Versorgung krebskranker Kinder in der Ukraine gespendet“, versichert Anna Zhebel, stellvertretende Vorsitzende der Gesellschaft der ukrainischen Jugend in Österreich (TUMA).

Tatkräftig unterstützt von der „dieRadstation“ und der Botschaft der Ukraine in Wien, bieten die Veranstalter nicht nur günstige Bikes, sondern auch faszinierende Einblicke in die Kultur und Folklore des vom Krieg gebeutelten Landes. Auf dem Programm stehen musikalische Einlagen mit der Balalaika, Tänze und kulinarische Köstlichkeiten zum Probieren. Eine Tombola mit großen und kleinen Gewinnen, wie z.B. Tageskarten für den Bikepark am Semmering und ein kostenloser Fahrradcheck für jeden Besucher, runden das Programm ab.

Alle Infos

Was: Benefiz-Radflohmarkt zu Gunsten krebskranker Kinder in der Ukraine

Wann: 7. Juni 2024 von 10 bis 17 Uhr

Wo: Katholische Kirche Mariahilf (Vorplatz), Barnabitengasse 1, 1060 Wien