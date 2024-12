Senioren-Wochen bieten Bewegung, Begegnung, Begeisterung

Von 9. bis 21. September finden in Mariahilf die Senioren-Wochen statt. Geboten wird eine Vielzahl von Aktivitäten und Veranstaltungen, die speziell auf die Bedürfnisse und Interessen älterer Menschen zugeschnitten sind.

Es findet ein abwechslungsreiches Programm mit musikalischen Nachmittagen, Tanzveranstaltungen, Ausflügen und Gesundheitsaktivitäten statt. Höhepunkte sind ein Konzert mit Kaffee und Kuchen, ein Heurigennachmittag im Haus Mariahilf und ein Ausflug nach Ebreichsdorf-Weigelsdorf.

Gemeinsam Neues entdecken

Mariahilfs Bezirksvorsteher Markus Rumelhart betont die Bedeutung dieser Seniorenwochen und erklärt: „Sie bieten unseren älteren Mitbürgern die Möglichkeit, gemeinsam Neues zu entdecken, sich zu bewegen, kulturelle Veranstaltungen zu genießen und vor allem in Gesellschaft zu sein. Es ist mir ein persönliches Anliegen, den Senioren in unserem Bezirk ein abwechslungsreiches und bereicherndes Programm zu bieten, das ihre Lebensqualität steigert und soziale Kontakte fördert.“

Teilnahme meist kostenlos

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei oder zu einem geringen Unkostenbeitrag möglich. Eine Anmeldung ist in einigen Fällen erforderlich und kann online oder in der Bezirksvorstehung vorgenommen werden. Das gesamte Programm gibt’s im Internet unter mariahilf.wien.gv.at oder es kann telefonisch unter +431/4000-06110 angefordert werden.