Marktraum wird zum Naschmarkt-Hotspot

Ab Herbst wird der Naschmarkt um eine Attraktion reicher: Der Marktraum wird zum neuen Entrée und bietet 13 Standler:innen Platz für ihre regionalen Produkte.

“Wenn der Naschmarkt Disneyland wäre, dann wäre der Marktraum das Disneyland-Schloss“, schwärmt Märktesprecher Markus Ornig vom neuen Hotspot, der bis Herbst Nähe Kettenbrückengasse entstehen soll. Auf der ca. 800 m2 großen Fläche gibt es künftig ausgewählte regionale Produkte. Highlight ist der begrünte Dachgarten, der zum Verweilen und Genießen einlädt.

Vielfältiges Angebot

Der Andrang auf die 13 zusätzlichen Standplätze war groß: Rund 200 Produzent:innen hatten sich beworben. Jetzt stehen die Standler:innen fest. „Wir haben ganz nach dem Motto ‚kein more of the same‘ Interessenten gesucht, die mit einer regionalen, saisonalen und originellen Produktpalette begeistern werden“, freut sich Märktestadträtin Ulli Sima über die Wahl. Die Besucher:innen dürfen gespannt sein auf Wiener Bio-Obst und -Gemüse von „Hut & Stiel“ und „Bioschanze“, italienische Käse-Spezialitäten von „Fratelli Valentino“, frischen Fisch von „Blün“ und „Wildfang“, Süßes von „28Lots“ und vieles mehr. Außerdem wird es “brutal gut gastronomie” vor Ort geben.