Markus Wimmer übernimmt Leitung der Glorit-Planung

Der renommierte Bauträger Glorit hat eine bedeutende personelle Entscheidung bekannt gegeben: Markus Wimmer, 44, wird ab sofort die Verantwortung für alle drei Planungsabteilungen im Bereich Haus- und Wohnbau übernehmen.

Erfolgreiche Leitung der Projektentwicklung Wohnbau

Seit 2022 leitet Wimmer erfolgreich die Abteilung Projektentwicklung Wohnbau bei Glorit. Seine bisherigen Erfolge und seine umfassende Erfahrung haben das Unternehmen überzeugt, ihm nun auch die Führung von zwei weiteren Planungsteams im Bereich Hausbau zu übertragen. Durch diese Erweiterung seiner Verantwortlichkeiten sollen Potenziale gebündelt und Ressourcen noch effizienter genutzt werden. Die engere Verzahnung der Bereiche Projektentwicklung für Haus- und Wohnbau wird eine ganzheitlichere Herangehensweise an die Projektentwicklung und Produktionsplanung ermöglichen.

Strategische Neuausrichtung und Fokussierung auf Kundenzentrierung

Diese strukturelle Neuausrichtung bei Glorit ist nicht nur eine organisatorische Veränderung, sondern auch ein strategischer Schritt, um die Effizienz in der Projektentwicklung zu steigern. Mit der Zusammenführung der verschiedenen Planungsabteilungen verfolgt Glorit das Ziel, Projekte noch stärker auf die Bedürfnisse der Kunden auszurichten und innovative Wohnlösungen anzubieten. Die gebündelten Kompetenzen und die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Teams sollen die Qualität der Projekte weiter erhöhen.

Lob für Wimmers Kompetenz und Vision

Glorit-Geschäftsführer Stefan Messar zeigt sich begeistert von der Ernennung Wimmers: „Mit Markus Wimmer haben wir einen überaus erfahrenen und visionären Architekten an unserer Seite, der die Zusammenarbeit innerhalb der Abteilungen weiter optimieren, innovative Ansätze fördern und die hohen Qualitätsstandards von Glorit weiterhin sicherstellen wird. Seine Kompetenz und sein Engagement werden uns helfen, noch innovativere Wohnlösungen für unsere Kundzu realisieren. Wir freuen uns sehr auf die neuen Impulse von ihm!“

Umfangreiche Expertise und persönliche Wurzeln in Donaustadt

Markus Wimmer bringt nicht nur umfassende Fachkenntnisse mit, sondern auch eine beeindruckende berufliche Laufbahn. Nach seinem Architekturstudium an der TU Wien arbeitete er als Architekt und Projektentwickler in renommierten Architekturbüros und bei der NID – NOE Immobilien Development. Zusätzlich absolvierte er mehrere Fachausbildungen in den Bereichen Mietrechtsgesetz, Vergabe und Bauordnung und legte im April 2022 erfolgreich die Prüfung zum Ziviltechniker ab.