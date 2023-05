Massive Asphalt-Probleme in der „Rustenschacher“

Beschwerden der Anrainer: Ein Lokalaugenschein des Wiener Bezirksblatts ergab, dass das Herzstück des Pratercottages einem Fleckerlteppich gleicht.

Die Rustenschacher­allee gilt für viele Wiener als das Herzstück des Pratercottages – also des ­Gebiets, in dem zwischen Hauptallee und Donaukanal in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts repräsentative Villen entstanden waren. Auch heute gilt diese Gegend aufgrund der Wohnqualität mit den prunkvollen Häusern sowie der Nähe zum grünen Prater und dem Zentrum der Hauptstadt als besonders begehrt.

Strassenbelag

Trotzdem wird das Wiener ­Bezirksblatt immer wieder von besorgten Anrainern kontaktiert: Der Straßenbelag der Rustenschacherallee wäre in einem ­katastrophalen Zustand. Und tatsächlich bestätigte ein Lokalaugenschein den erbärmlichen Zustand des Asphalts, der einem Fleckerlteppich gleicht. Wir baten Bezirksvorsteher Alex Nikolai sofort um Abhilfe. Und er versprach: „Ich habe diese Allee bereits auf dem Radar! Noch haben wir ja unsere Vorhaben in der Prater- und Lasallestraße. Aber die ,Rustenschacher‘ kommt auch noch dran.“